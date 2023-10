Volkswagen Group: +45% le consegne delle elettriche nei primi 9 mesi dell’anno. Boom negli Usa con +74% (50.300 unita)

Le consegne di veicoli 100% elettrici (Bev) nei primi nove mesi del 2023 del gruppo Volkswagen sono incrementate del 45% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 531.500 unita a livello globale. La quota Bev sul totale delle consegne e cresciuta al 7,9% rispetto al 6,1% di gennaio-settembre 2022. Nel terzo trimestre, la quota di veicoli 100 per cento elettrici ha raggiunto il 9% (nel 3° trimestre 2022 era al 6,8%). Nel periodo di riferimento, l’Europa si e confermata il principale driver di crescita, con un +61%, a 341.100 unita. Balzo significativo per le consegne Bev negli Stati Uniti, dove si e registrato un aumento del 74%, con 50.300 unita; in Cina sono stati consegnati 117.100 veicoli elettrici con un incremento del 4%.