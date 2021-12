Volkswagen Group, confermati target per 2021, circa 9 mln auto vendute. Margine operativo vicino al 7,5%

WOLFSBURG - Per il 2021, il gruppo Volkswagen conferma i target con un margine operativo nella parte alta della forchetta 6-7,5%, con le consegne ai clienti che saranno pari a circa 9 milioni di unità. Il gruppo automobilistico, inoltre, ha ribadito che il flusso di cassa netto adjusted della divisione Automotive sarà di 15 miliardi di euro (prima di operazioni M&A e spese legate al diesel). Nel corso del 2021, si aggiunge in una nota, che il programma di contenimento dei costi procede bene e alla fine di settembre 2021 si è arrivati a un taglio dei costi fissi dell’8% rispetto al 2019, con l’obiettivo di arrivare al 10% entro il 2023. Per quanto riguarda il piano al 2025-2026, il ritorno operativo sulle vendite del gruppo è stimato in una forchetta tra l’8 e il 9%. Contestualmente, il capex e i costi di sviluppo saranno pari all’11% dei ricavi della divisione Automotive.

Il flusso di cassa netto adjusted della divisione Automotive dovrebbe superare i 15 miliardi di euro l’anno per 2025/2026. Le nuvole sul futuro di Herbert Diess, ceo di Volkswagen, sembrano essersi diradate dopo la riorganizzazione del consiglio di gestione del gruppo automobilistico. Diess ha incassato la fiducia del consiglio di sorveglianza e nel frattempo ha visto nuovi ingressi nel consiglio di gestione. Per lui anche un nuovo incarico, quello di responsabile della divisione software Cariad dal primo gennaio 2022, anche se Ralf Brandstaetter, ceo del brand Volkswagen auto, entrerà nel consiglio di gestione del gruppo e sarà responsabile delle attività del marchio.

“Mi sento rafforzato con le mie nuove responsabilita", ha dichiarato Diess in conferenza stampa, facendo riferimento proprio al nuovo incarico relativo alla divisione software. Intanto, sembra pace fatta anche con i dipendenti, dopo le polemiche che lo avevano visto opposto a Daniela Cavallo, capo del consiglio di fabbrica di Volkswagen. La stessa Cavallo, al fianco di Diess nella conferenza stampa sulla strategia del gruppo, ha detto che ci sono stati molti colloqui nelle ultime settimane per parlare delle prospettive future del gruppo. «Non sono interessata alle dispute o a leggerne. Abbiamo tante sfide davanti e di dobbiamo concentrare su quelle - ha detto Cavallo, aggiungendo che - è normale e sarà normale avere opinioni diverse».