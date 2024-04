Volvo vola alla borsa di Stoccolma: +4,7%. A marzo vendite globali +25%. Spinta da mercato Usa ed UE e da successo EX30

Volvo cars va veloce alla Borsa di Stoccolma, dopo avere annunciato che a marzo le vendite delle sue auto a livello globale sono aumentate del 25%, toccando un record mensile. Il titolo della casa automobilistica svedese attorno alle 11 segna un progresso del 4,7% a 40,82 corone, che lo issa in vetta all’indice Stoxx Europe 600. Da inizio anno la quotazione ha guadagnato il 24%. In un comunicato Volvo Cars, che è controllata dalla cinese Geely, ha reso noto di avere registrato vendite per 78.970 vetture nel mese di marzo, con un aumento del 25% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, segnando ‘il massimo storico per le vendite globali in un solo mesè. Il nuovo piccolo SUV completamente elettrico di Volvo, l’EX30, ha contribuito alla crescita delle vendite, assieme agli ottimi risultati di vendita in Europa e negli Stati Uniti, precisa Volvo. La gamma di modelli elettrificati, con propulsione completamente elettrica o ibrida plug-in, è cresciuta del 24% rispetto al marzo 2023, a un totale di 33.558 auto vendute, pari al 42% delle auto Volvo vendute a livello globale, con una quota del 23% relativa alle sole auto completamente elettriche.

Le vendite totali per il primo trimestre del 2024 ammontano a 182.687 auto a livello globale, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, precisa inoltre il gruppo. «Questi numeri riflettono la forza della nostra strategia e la diversità dei nostri prodotti, con un’offerta di auto completamente elettriche insieme a ibridi plug-in e ibridi leggeri nel giusto mix», ha commentato Bjorn Annwall, direttore commerciale e vice Ceo di Volvo Cars, sottolineando che la società sta facendo progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo di una crescita di almeno il 15% delle vendite annuali e che nei prossimi mesi si concentrerà sull’aumento delle vendite dell’EX30. Di rilievo la crescita registrata, intanto, in Europa, dove a marzo le vendite sono cresciute del 33% rispetto all’anno scorso, raggiungendo 39.756 auto, con un incremento del 34% delle auto elettrificate a 24.856 auto, pari al 63% di tutte le auto vendute dalla casa svedese nel Vecchio Continente a marzo.

Negli Stati Uniti, le vendite di auto Volvo hanno raggiunto 15.315 unità, con un aumento del 50%. Le vendite di auto elettrificate sono cresciute del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e rappresentano il 24% di tutte le auto Volvo vendute negli Stati Uniti. Le vendite in Cina hanno raggiunto le 14.005 vetture, con un incremento del 21% rispetto all’anno scorso. Tuttavia le vendite in Cina di auto elettrificate sono diminuite del 28% a 1.039 unità. Il mese scorso la Volvo XC60 è rimasta il modello più venduto della casa, seguita dalla XC40 dalla XC90, precisa la società.