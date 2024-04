Xiaomi SU7 è già sold out in Cina tutta la produzione 2024. Quasi 90 mila prenotazioni nelle prime 24 ore del lancio

SU7, la nuova vettura elettrica del brand Xiaomi, nelle prime 24 ore del lancio sul mercato cinese, è stata ordinata per quasi 90 mila esemplari, precisamente, ha ricevuto 88.898 ordini. Lo riporta carnewschina.com. Una cifra che, considerando la capacità produttiva iniziale di 150.000 vetture l’anno, indica l’esaurimento degli ordini per l’anno in corso. Un successo, dunque, amplificato anche dal fatto che per bloccare l’ordine sarebbero bastati l’equivalente di circa 800 euro. Il prezzo, in Cina, sarebbe stato studiato per abbassare di circa 4.100 dollari, poco meno di 4.000 euro, quello della Tesla Model 3, che è la rivale designata.

Il costo della Xiaomi SU7 con batteria da 60 kWh, quella d’accesso alla gamma, in Cina scende così al di sotto della soglia psicologica dei 30.000 dollari, in pratica poco meno di 28.000 euro. La vettura che viene prodotta a Pechino vede al top della gamma la variante AWD con batteria da 101 kWh e 663 CV di potenza, con un’autonomia dichiarata di circa 800 km. L’ SU7 è dotata di un sistema audio che ‘ricrea l’emozione di guidare un’auto sportivà, ha indicato Xiaomi nella presentazione. Con questo modello "metto in gioco la mia reputazione", ha dichiarato il capo di Xiaomi, Lei Jun.