Zipse (BMW): «Produttori veicoli economici europei perderanno sfida con la Cina. Case premium meglio isolate da concorrenza»

L’amministratore delegato della Bmw ha avvertito al Financial Times che i piani della Ue per vietare i veicoli con motore a combustione stanno spingendo i produttori europei di auto piu economiche in una guerra dei prezzi con i rivali cinesi che difficilmente riusciranno a vincere. «Il segmento di mercato delle auto di base scomparira o non sara piu realizzato dai produttori europei», ha spiegato Oliver Zipse, sottolineando le crescenti ambizioni dei marchi automobilistici cinesi come Byd, specializzati in veicoli elettrici. La Cina ha creato un’industria dei veicoli elettrici che ha conquistato gran parte delle catene di fornitura mondiali di batterie e ora, in mezzo a una concorrenza sempre piu agguerrita in patria, sta cercando di entrare nel mercato europeo, scrive il Financial Times.

«Voglio inviare un messaggio: lo vedo come un rischio imminente», ha detto Zipse, aggiungendo che le case automobilistiche premium come Bmw sono meglio isolate dalla concorrenza dei produttori cinesi, la maggior parte dei quali si rivolge agli acquirenti di veicoli piu economici. I piani dell’UE di eliminare gradualmente i veicoli con motore a combustione entro il 2035 sono stati criticati dall’industria automobilistica continentale, che impiega indirettamente quasi 14 milioni di persone, ricorda il Financial Times e Zipse si e anche chiesto se la scadenza del blocco potrà essere rispettata. Facendo un cenno alla revisione della legislazione UE sui veicoli elettrici prevista per il 2026, ha affermato che l’infrastruttura di ricarica europea e ancora «molto indietro rispetto alle aspettative... ci sono paesi dove non sviluppano assolutamente nulla.

Non si farebbe una revisione se i legislatori fossero sicuri che tutto sia in ordine», ha aggiunto. «Non sono preoccupato per la Bmw», ha detto Zipse al Financial Times. «C’e una concorrenza molto agguerrita al di sotto dei 300.000 Rmb (41.310 dollari) - la maggior parte dei nuovi concorrenti entrano in quel segmento di mercato», ha spiegato il manager, sottolineando che la maggior parte dei marchi Bmw hanno un prezzo superiore a quello. Una società che e stata colpita dall’ascesa dei rivali cinesi è Volkswagen, il cui marchio di punta VW e stato quest’anno detronizzato come l’ auto piu venduta in Cina da Byd.