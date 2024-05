Al via la prima edizione del Vertical Motor: a confronto gli esperti dei veicoli commerciali leggeri

È in programma per i prossimi 29 e 30 maggio 2024 la prima edizione di Vertical Motor Day, una due giorni dedicata ai veicoli commerciali leggeri (LCV), allestiti e mezzi speciali, alla telematica e ai servizi post-vendita. I dati del mercato dei veicoli commerciali leggeri ad aprile di quest’anno hanno registrato la dodicesima crescita consecutiva, +20,9%. Un settore in cui il noleggio a lungo termine sta trovando terreno fertile. Stando agli ultimi dati forniti da UNRAE, ad aprile 2024 il noleggio long term di questi mezzi ha continuato a trainare il mercato, salendo al 33,9% di quota sul totale, appena 3,8 punti percentuali in meno rispetto ad enti e società.

L’appuntamento, promosso da Fleet Magazine e dall’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand, è destinato a gestori dei parchi veicoli, società di noleggio, rete di distribuzione, costruttori e società di servizi e fleet management. L’iniziativa vedrà un momento di networking il 29 maggio e il giorno successivo prevede tre workshop dedicati al mondo LCV su temi di stretta attualità e forte interesse: “La transizione energetica nell’operatività di tutti i giorni” – “Tecnologia uguale sicurezza e miglior organizzazione del lavoro” - “Nella jungla di certificazioni e normative”.

L’evento nasce dall’esigenza di approfondire e comprendere un mercato sempre più strategico per il nostro Paese e in forte sviluppo rispetto al periodo precedente la pandemia. Un’occasione per approfondire ed esplorare tematiche improntate sulla transizione energetica e sulla sicurezza. In occasione del primo Vertical Day ad aprire le porte al mondo dei veicoli commerciali sarà il CEPOLISPE – Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito, a Montelibretti (Roma).

Il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito, che il 30 maggio ospiterà l’esposizione statica di veicoli commerciali leggeri, allestiti e mezzi speciali, è un’area di circa 350 ettari, con ben 25 chilometri di percorsi di prova, per test complessi. Una enorme superficie allestita in cui gli Ufficiali Ingegneri dell’Esercito possono verificare le prestazioni, la sicurezza, la durabilità e l’affidabilità di mezzi e sistemi, anche con prove per verificare il corretto funzionamento degli apparati di bordo in climi estremi e la compatibilità elettromagnetica delle strumentazioni di tutti i mezzi in dotazione all’Esercito Italiano.