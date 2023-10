Auto Europa 2024, tutto è pronto per l’elezione. Votata dai giornalisti dell’auto soci Uiga, dalla gente e dagli opinion leader

Il conto alla rovescia per la due giorni milanese organizzata dalla Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automobile, la UIGA, corre veloce. Il 23 e 24 di ottobre, infatti, sarà proclamata l’Auto Europa 2024 grazie ai voti dei giornalisti specializzati che compongono l’Associazione, della giuria composta da 150 opinion leaders e di una votazione aperta al pubblico tramite la rete internet: basta linkare Premioautoeuropa.it per partecipare al voto.

Ieri 21 ottobre, con il tempo appena clemente, sono state realizzati sulla Pista di Arese, Aci Vallelunga, le foto e i video destinati alle presentazioni. Poi le sette finaliste sono state portate per la ricarica e per un check up nella sede di Bosch Italia. Lunedì 23 saranno a disposizione dei soci Uiga per le prove su strada. Giuria Popolare e Giuria Opinion Leader possono votare fino alle 23,59 di lunedì 23.

Si ricordano le sette finaliste:

AUDI Q8 E-TRON - Totalmente elettrica, è disponibile con tre diversi livelli di potenza, 250, 300 e 350 kW per la più sportiva SQ8 e due capacità di accumulo per le batterie, 95 kW per le versioni 50 e-tron e 114 kW per le SQ8. Audi dichiara per questi modelli autonomie fino a 600 km.

BMW SERIE 5. Supera i 5 metri di lunghezza a tutto vantaggio dell’abitabilità e del comfort. La Serie 5 è disponibile in versione elettrica da 340 o da 601 cavalli nel caso della Dual Motor, ma anche con motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina in attesa che, nel 2024, si aggiungano due plug-in hybrid.

DACIA JOGGER IBRIDA - È la prima elettrificata made in Dacia. Una crossover che fa della concretezza della versatilità, dei sette posti un valore che rassicura gli utenti. La prima Dacia ibrida e ha un listino che parte da meno di 25.000 euro.

FIAT 600E - Crossover elettrica di dimensioni compatte, è lunga solo 417 cm, ma assicura tanto spazio al comfort dei passeggeri. Il motore eroga 156 cv e con una batteria da 54 kW Fiat dichiara una autonomia media di circa 400 km, 600 se usata in città. Nel prossimo anno arriverà per l’Italia la mild-hybrid benzina da 136 cv.

JEEP AVENGER – Disegnata in Italia è un’interpretazione moderna di una Suvina votata all’avventura con un marchio iconico. La motorizzazione è elettrica, con un motore da 156 cv che grazie a una batteria da 54 kW/h assicura circa 400 km di autonomia. Avenger viene proposta anche con un sistema ibrido benzina 1.200 da 101 cv.

PEUGEOT 408 - Stile più contemporaneo, tanta tecnologia elettronica nell’abitacolo che adotta l’I-cockpit classico della Casa del Leone con grande schermo touch da 10 pollici. La C-Suv francese viene offerta con un motore benzina 3 cilindri da 130 cv o nelle versioni plug-in hybrid benzina da 180 o 225 cv. In rampa di lancio anche la declinazione Bev.

RENAULT AUSTRAL - Austral è l’erede di Kadjar, della quale,è più lunga raggiungendo i 451 cm. Hi-tech la plancia con uno schermo a forma di L rovesciata da 12 pollici di fronte al conducente e uno da 9 o 12, secondo gli allestimenti, sulla plancia centrale. Motori tutti elettrificati, 3 e 4 cilindri fino a 200 cv di potenza massima per la full hybrid. Optional, le ruote posteriori sterzanti.