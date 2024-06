Electric Days a Roma: l’Eur si anima con test drive, giochi e musica all’insegna della rivoluzione elettrica

Tornano a Roma gli Electric Days, la tre giorni dedicata alla mobilità elettrica e sostenibile in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno all'Eur. Dopo il successo di pubblico della scorsa edizione (250mila partecipanti), l’evento, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, avrà luogo per il secondo anno consecutivo in Viale America e nelle strade circostanti del quartiere Eur.

Si tratta di una kermesse incentrata sulla mobilità innovativa e sull’orientamento alla scelta di un’auto nuova elettrificata (ibrida, plug-in o elettrica), grazie alla possibilità di testare tanti modelli diversi tra loro e con tutte le tecnologie disponibili sul mercato. Anche quest’anno, dunque, spazio ai test drive dei modelli più nuovi, ma anche alla corretta informazione sui veicoli elettrici, spesso oggetto di vere fake news, come è stato sottolineato in conferenza stampa negli interventi di Massimiliano Dona, Presidente Unione Nazionale Consumatori, Bruno Mazzara, Professore di Psicologia Sociale de La Sapienza, Yari Brugnoni, co-founder Not Just Analytics, Alessandro Macina, giornalista e scrittore, e Alessandro Lago, Direttore Motor1.com e InsideEVs.it.

Siccome il modo migliore per informarsi è farlo divertendosi, Electric Days al già sperimentato connubio di divulgazione ed experience un ulteriore ingrediente: l’intrattenimento. In programma ci sono gite sul laghetto dell’Eur a bordo di imbarcazioni elettriche, laboratori e giochi per bambini, talk e sport all’aria aperta. Inoltre, l’evento includerà, sabato 8, la Notte Bianca dell’Eur in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio che include, la sera, i concerti del rapper romano Gemello e il dj set di WHTRSH (il dj di Coez), come annunciato in conferenza stampa da Titti Di Salvo, Presidente Municipio Roma IX Eur, e Augusto Gregori, Vice Presidente Municipio Roma IX Eur.

Grazie ai test-drive, i partecipanti potranno scoprire berline, utilitarie e Suv elettrificati in un'area espositiva di oltre 500 metri lungo Viale America. Tutte le auto potranno essere provate su strada (previa registrazione sul sito e in location) al fianco di driver esperti, che illustreranno nel dettaglio le caratteristiche della vettura su percorsi dedicati, per comprendere meglio le tecnologie legate all'elettrificazione. A differenza di quanto accade nei concessionari di una sola casa automobilistica sarà possibile confrontare le vetture e le tecnologie ed entrare in contatto con i giornalisti di Motor1.com, che saranno a disposizione in veste di “Tech Specialist” per illustrare al pubblico tutti i fattori che bisogna tenere in considerazione per fare una scelta tecnologica consapevole e compatibile con le proprie esigenze di mobilità.

L’Italia rimane uno dei paesi in Europa con la quota di mercato più bassa (inferiore al 4%) delle auto elettriche, una sorta di anomalia legata anche a tanti preconcetti, se non false convinzioni, su questo tipo di motorizzazione: dalla paura di rimanere senza elettricità (come se non succedesse anche con la benzina…) a una presunta complicatezza dell’auto a batteria che, al contrario, è molto più semplice delle auto endotermiche: con molte meno parti meccaniche ha una manutenzione decisamente più snella.

Nel dettaglio, ecco le auto presenti agli Electric Days. In anteprima a Roma arriva l’attesissima Alfa Romeo Junior, il nuovo Suv piccolo del Biscione. Nell’area test drive, “recharged by” Plenitude + Be Charge, si potranno provare tutti i gradi dell’elettrificazione. Tra i modelli ibridi full sono attesi: la Ford Kuga, recentemente rinnovata con un cospicuo restyling di metà carriera, due Suv Honda, ovvero la HR-V, il Suv compatto nato pochi anni fa, e la ZR-V, il crossover medio tra le ultime novità della Casa, e la Renault Austral E-Tech Full Hybrid, il crossover francese con 4 ruote sterzanti.

Passando ai modelli ibridi plug-in, si possono provare la Byd Seal U DM-i, la DR 6.0 e la Honda CR-V PHEV 2.0 Advance Tech eCVT, tra i Suv per famiglie più apprezzati nel nostro mercato, nonché vere campionesse di efficienza quando si sceglie di guidarle in modalità 100% elettrica.

Per quanto riguarda le auto elettriche: Autocentri Balduina porta a Roma la Audi Q4 e-tron e la Q8 e-tron, i due crossover a zero emissioni recentemente rinnovati nell'estetica e nei powertrain, insieme a Volkswagen ID.3 Pro Performance restyling; Byd presenta la nuova berlina elettrica Seal; DR mette a disposizione la piccola DR 1.0, una delle più accessibili auto a batteria sul mercato, lunga soli 3,2 metri e con quattro posti; Ford mette a disposizione una Mustang Mach-E; Hyundai mette a disposizione degli utenti la nuova Kona elettrica, una Ioniq 5 e una Ioniq 6, tutte con il taglio di batteria più capiente e - nel caso delle ultime due - anche a trazione integrale; Renault presenta l'attesissima Scenic E-Tech 100% electric, che si fa vedere in una delle prime volte in assoluto in Italia proprio nella cornice del quartiere expo di Roma. Tra le tante auto messe a disposizione per i test drive ci sono poi la smart #1 e la nuovissima smart #3, ovvero la versione la carrozzeria da Suv-coupé; Tesla partecipa con una Model 3 Highland restyling e la best seller Model Y; Volvo mette a disposizione degli utenti ben tre auto, due EX30, una a trazione posteriore e una con due motori a trazione integrale, e una XC40, in quest'ultimo caso a trazione posteriore.

Non solo auto e moto: tutti i mezzi della urban mobility rimangono i protagonisti di Electric Days. Saranno presenti nell’area powered by Telepass, con expo e test drive, i quadricicli elettrici di Swapa e gli altri mezzi green distribuiti da Manara ed Energeko.

Electric Days è promosso da Motor1.com e InsideEVs.it in collaborazione con i Media Partner The Roman Post, Typo Media e Radio 105, Radio Partner dell’evento che sarà presente a Roma con un proprio talent e racconterà attraverso dei collegamenti quello che accade; inoltre, il suo team di animazione garantirà intrattenimento e la musica più forte del momento. Electric Days 2024 si avvarrà anche della collaborazione di: Charge Guru, HDI Assicurazioni, Michelin, Motus-E e Rockford Events & Security.

Le imbarcazioni elettriche per le gite sulle acque del Laghetto dell'EUR sono quelle di Mercury Marine.

Ci sarà anche una House of Electric Days realizzata in collaborazione con Fasoli Tiny House all'interno dell'area Expo, che riporterà tutte le tecnologie necessarie a mettere in atto una piccola grande rivoluzione di sostenibilità anche nella propria casa e nelle proprie abitudini quotidiane.

Tra gli sport che scandiranno il weekend di Electric Days, ci saranno anche gli eSport, con simulatori e piattaforme di gaming. Nell’area dedicata alle famiglie e ai bambini, in collaborazione con DNA - Coccole Sonore, le attività includono i mini-test drive all'interno di circuiti dedicati, laboratori scientifici e animazione edutainment, per illustrare anche agli automobilisti di domani che cosa vuol dire la nuova mobilità.