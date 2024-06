Electric Days, ecco i modelli presenti all'evento. Dal 7 al 9 giugno 2024 a Roma, weekend dedicato alla mobilità elettrica

Dal 7 al 9 giugno 2024 tornano gli Electric Days, a Roma, per un weekend dedicato alla mobilità elettrica ed alla sostenibilità in tutte le sue forme. L'evento, con ingresso gratuito, che andrà in scena in Viale America e nelle strade attigue, dalle 14:30 di venerdì 7 giugno fino alle 18:00 di domenica 9 giugno, è promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, ed offrirà la possibilità di testare tanti modelli diversi tra loro con tutte le tecnologie disponibili oggi sul mercato con il supporto tecnico offerto dai giornalisti di motor1.com. Si tratta di un'occasione importante in questo momento storico in cui i nuovi incentivi auto destinati all'acquisto di auto elettriche, plug-in ed ibride, determineranno un ampliamento della platea di automobilisti potenzialmente interessati all'acquisto. Ricordiamo, infatti, che per chi rottama un'auto molto vecchia ed ha un ISEE inferiore ai 30 mila euro, l'ecobonus può raggiungere i 13.750 euro in caso di acquisto di un'auto elettrica, e 10.000 euro per l'acquisto di una plug in, mentre arriva a un massimo di 3.000 euro per l'acquisto di auto ibride con emissioni di CO2 inferiori ai 135 grammi di CO2.

Tra le auto presenti in anteprima anche la nuova Alfa Romeo Junior, mentre nell'area test drive, «recharged by» Plenitude + Be Charge, si potranno provare tutti i gradi dell'elettrificazione. Nello specifico, tra i modelli full hybrid, annoveriamo la presenza della rinnovata Ford Kuga, e dei Suv Honda HR-V e ZR-V, oltre alla Renault Austral E-Tech dotata delle 4 ruote sterzanti. Per le vetture ibride alla spina, le cosiddette plug-in hybrid, ci sarà la possibilità di guidare la nuova BYD Seal U DM-i, la DR 6.0, e la Honda CR-V PHEV 2.0 Advance Tech eCVT. Tra le auto elettriche, Autocentri Balduina porterà all'evento le rinnovate Audi Q4 e-tron e Q8 e-tron, oltre alla Volkswagen ID.3 Pro Performance restyling. Inoltre, BYD presenterà la nuova berlina elettrica Seal; DR metterà a disposizione la piccola DR 1.0, lunga soli 3,2 metri e con quattro posti; mentre Ford porterà all'evento una Mustang Mach-E.

Hyundai, invece metterà a disposizione degli utenti la nuova Kona elettrica, una Ioniq 5 e una Ioniq 6, tutte con il taglio di batteria più capiente e, nel caso delle ultime due, anche a trazione integrale. Renault presenterà l'attesissima Scenic E-Tech 100% electric, in una delle sue anteprime in Italia. Ma nell'aera test drive non mancheranno le smart #1 e #3; le Tesla Model 3 Highland restyling e Model Y; le Volvo EX30, a trazione posteriore e integrale, e la XC40 a trazione posteriore. Infine, tutti i mezzi della urban mobility saranno presenti nell'area powered by Telepass, tra cui i quadricicli elettrici di Swapa e gli altri mezzi green distribuiti da Manara ed Energeko.