Fuoriconcorso, a Como la storia delle auto da corsa inglesi. In mostra 60 vetture da competizione del periodo elisabettiano

Oltre 60 auto da corsa tra le più belle e vincenti realizzate nel corso del regno della regina Elisabetta saranno esposte nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio nel corso dell'evento FuoriConcorso che si terrà sul lago di Como. Tra le vetture attese spicca la presenza annunciata della McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, proveniente dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino e, nella griglia di partenza di Formula 1 che verrà composta da oltre 15 auto parcheggiate nei giardini delle storiche Villa del Grumello e Villa Sucota, in riva al lago, ci saranno anche la Lotus 72, che vinse il Campionato mondiale di Formula1 nel 1972, e la McLaren con cui Mika Häkkinen vinse nel 1999.

In un fine settimana allietato da musica, degustazioni e intrattenimento, non mancheranno eventi ed experience, come i «Conversation Program»: dei talk che permetteranno ai partecipanti di incontrare di persona piloti, ingegneri e protagonisti del mondo della velocità. Villa Sucota si trasformerà in «Casa Aston Martin»; Porsche avrà un'intera area dedicata alla Greenhouse di Villa del Grumello; Lotus sarà presente con l'hypercar elettrica Evija; e faranno parte dell'evento anche Gemballa, Pagani e Koenigsegg. Inoltre, un'auto sarà presentata in anteprima mondiale, «Eccellenza, bellezza, cultura, fatto a mano - spiega Guglielmo Miani, ideatore della manifestazione e presidente di Larusmiani - che, grazie all'impegno, alla tenacia, alla tecnologia e all'innovazione portano alla vittoria, sono questi i valori fondanti di FuoriConcorso».