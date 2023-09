IAA Mobility Monaco, bilancio positivo per il salone dell’auto. Oltre 500mila visitatori, 750 espositori da 38 Paesi

Bilancio più che positivo per l’evento espositivo IAA Mobility che da due edizioni ha ereditato i fasti del precedente Salone di Francoforte. Lo ha fatto portando a Monaco di Baviera dal 5 al 10 settembre, con una formula più centrata sull’innovazione e sui cambiamenti nella mobilità, più di 500mila visitatori, 750 espositori provenienti da 38 Paesi e oltre 3.700 giornalisti di 82 diverse nazionalità. Elemento di grande successo è stato lo sdoppiamento dell’area espositiva, e dei momenti di incontro con il pubblico, tra la Messe München (sede fieristica vera e propria) e l’esplosione diffusa IAA Open Space che ha coinvolto il centro storico della capitale bavarese. I visitatori entusiasti (sono stati 100mila nella sola giornata di sabato) sottolineano, si legge nella nota degli organizzatori, l’immenso interesse delle persone per il futuro della mobilità confermando la convinzione che le auto sostenibili e connesse potranno svolgere un ruolo fondamentale in questo cambiamento.

«L’industria automobilistica tedesca è fiduciosa e determinata - ha commentato Hildegard Müller presidente della associazione costruttori Via, che organizza l’evento - e siamo pronti per le sfide future. E siamo anche ottimisti sul fatto che le nostre innovazioni definiranno gli standard globali». «IAA Mobility è un segnale di cambiamento, che mostra la forte volontà e capacità di innovazione dell’industria automobilistica necessarie per trasformare questa trasformazione in una storia di successo condivisa. Questo è lo spirito che da Monaco di Baviera si diffonde nel mondo». «Il dialogo intenso e i dibattiti costruttivi con le parti interessate della politica, della società e delle imprese nell’Open Space e al vertice IAA sono stati cruciali per proseguire nella strada verso una mobilità a impatto climatico zero». Hildegard Müller, che al Salone aveva accolto il cancelliere Olaf Scholz, ha sottolineato come «le immagini trasmesse da Monaco negli ultimi giorni abbiano mostrato la nostra visione ottimistica per il futuro e la missione dell’industria automobilistica tedesca. Ciò significa anche la nostra determinazione a garantire che la Germania rimanga un Paese automobilistico, in termini di clima, persone e prosperità».

Oltre 500 relatori di spicco a livello internazionale hanno fornito durante le conferenze alla IAA Summit approfondimenti esclusivi sul futuro della mobilità. Tra questi figurano importanti top manager dei settori della mobilità e della tecnologia ma anche personalità internazionali come la vincitrice dell’Oscar Natalie Portman, la candidata alla missione su Marte Alyssa Carson e Sophia Kianni, fondatrice di un’iniziativa per la protezione del clima Anche i ceo di Messe München GmbH, Stefan Rummel e Reinhard Pfeiffer hanno espresso il loro entusiasmo: «Quella di IAA Mobility è stata una settimana in cui Monaco è stata in fermento sia nel quartiere fieristico che in centro città. Sia il Summit IAA dedicato agli addetti ai lavori che l’Open Space a Monaco hanno riscosso grandi consensi ed entusiasmo». In totale, alla IAA Mobility sono state presentate oltre 300 fra anteprime mondiali e nuovi modelli. Il tutto con una internazionalizzazione molto spinta (in primo luogo cinese) tanto che un espositore su due è arrivato dall’estero mentre i visitatori sono stati ‘localì in percentuale maggiore (oltre il 70%). A livello di media la copertura internazionale è aumentata del 70% rispetto a IAA Mobility 2021. «Stiamo discutendo produttivamente con la Messe München GmbH per IAA Mobility 2025», ha annunciato Hildegard Müller limitandosi però a dire che si svolgerà in settembre.