Mondial de l’Auto a Parigi 2024 torna il prossimo 14 ottobre. Celebrazione della 90ma edizione

Dalla prima Exposition Internationale d’Automobiles, organizzata nel Jardin des Tuileries a Paris nel 1898, molta acqua è passata sotto i ponti della Senna. E - soprattutto - molte cose, anzi moltissime, sono cambiate nella tecnica delle automobili, nel loro look ed oggi anche nelle modalità di fruizione. L’edizione 2024 del Mondial de l’ Auto che si svolgerà nella grande area espositiva di Porte de Versailles dal 14 al 20 ottobre non si confronterà dunque con la sola trasformazione del settore automotive e della mobilità individuale (sarà fra l’altro il primo grande evento europeo del dopo Elezioni Ue) ma anche con l’altalenante atteggiamento del mondo politico e dei decision maker. Nello specifico i due grandi gruppi transalpini - Renault e quello italo-francese di Stellantis - avranno l’occasione, se presenti all’evento, di mostrare gli ultimi sviluppi delle tecnologie ‘verdì e della tanto attesa democratizzazione delle auto elettriche.

Su questo fronte la Losanga ha già promesso di attirare l’attenzione degli appassionati (e soprattutto di chi conta, presidente Macron compreso) sulla inedita Renault 4 E-Tech Electric, che assieme alla nuova R5 e ai nuovi modelli ‘elettrificatì del brand Dacia sosterrà certamente il Gruppo guidato da Luca de Meo verso ulteriori successi anche nell’ambito della transizione ecologica. Al momento gli organizzatori non hanno ancora comunicato l’elenco degli espositori (fatta eccezione appunto per il Gruppo Renault) e ancor meno la lista delle novità. Nel prossimo ottobre non saremo certamente ai livelli dell’ultima edizione in presenza quella che - nella cadenza biennale in alternanza con l’evento IAA in Germania - si era svolta nel 2022.

Allora parteciparono Alpine, Beltoise eTechnology, BYD, Dacia, DS, Fisker, Genty Automobile, Jeep, KGM Technology, Microlino, NamX, Ora, Pantore Automobiles Peugeot, Renault, Seres, VinFast, Wey e - in esterna al Museo Rodin - la Mercedes. Nel 2024, il Mondial de l’ Auto torna con un nuovo evento dedicato in gran parte alla celebrazione della sua 90ma edizione. I festeggiament, si legge nella nota, occuperanno 5 padiglioni del Parc Expo, consentendo ai visitatori di muoversi liberamente all’interno e all’esterno. E soprattutto - come recita lo slogan del Salone - celebrare l’automobile.