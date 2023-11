A Napoli un weekend di passione con il Vesuvio Motor Show. Auto da corsa, supercar e storiche “in pista” a Gianturco

NAPOLI - Dal lontano 1962 non è più sede di un gran premio di Formula 1 (quello che si svolgeva sul circuito stradale di Posillipo), non ha un autodromo sul proprio territorio, non ospita né rally né cronoscalate. Eppure Napoli è una città carica di passione per il motorsport: sono oltre 600 i praticanti tesserati, tra piloti, kartisti e ufficiali di gara, qualche migliaio i collezionisti di auto storiche, e non mancano talenti capaci di grandi imprese: l’ultimo in ordine di tempo il 17enne porticese Vincenzo Scarpetta, che proprio domenica scorsa, sul circuito di Imola, si è laureato campione Italiano GT Sprint con la Ferrari 488 di AF Corse.

E’ in questa cornice che si muovono coraggiosi appassionati, decisi a tenere vivo l’impegno per tutto ciò che può esaltare i valori del motorsport: dalle corse alle semplici esibizioni, dai concorsi d’eleganza alle prove di drifting, dai corsi di guida sicura alle parate di supercar. Con questo spirito, il 19 maggio del 2022 si svolse a Napoli la rievocazione storica del Gran Premio di Posillipo, un evento di straordinario prestigio organizzato dal Motor Club Casco Azzurro, sodalizio di veterani dell’automobilismo di cui è presidente Paolo Scudieri, imprenditore napoletano titolare del colosso Adler (sponsor della Ferrari) nonché presidente della commissione sportiva dell’Automobile Club Napoli.

Oggi, a distanza di quasi due anni da quell’evento, c’è grande fermento per un’altra iniziativa tesa a dimostrare che anche in una città “motoristicamente depressa” si può immaginare di risvegliare antichi entusiasmi. Da venerdì 10 a domenica 12 è in programma infatti una manifestazione intitolata Vesuvio Motor Show, alla quale hanno assicurato autorizzazioni e patrocinio il Comune di Napoli, la Regione Campania e l’ACI, e un robusto sostegno economico lo sponsor Vega Luxury dei fratelli Canciello.

L’organizzazione è affidata, in questo caso, alla società Afrodite Service di Antonio Oliviero, intraprendente appassionato che qualche anno fa ebbe un ruolo decisivo nell’evento che portò a Napoli Sebastian Vettel e la Red Bull, per una spettacolare esibizione in via Caracciolo. Con lui collabora l’imprenditrice e influencer Gemma Buiano, ma rivestono un ruolo significativo anche Michele Muoio e Ciro Montuoro, responsabili dell’area marketing e comunicazione del Gold Tower Lifestyle Hotel, l’albergo a 4 stelle di Via Brecce a Sant’Erasmo che ospiterà la direzione della manifestazione.

Questa volta la scena del weekend motoristico partenopeo viene allestita infatti in uno scenario del tutto inedito, nella zona del quartiere Gianturco, dove verrà allestita una sorta di “pista stradale” tutta da scoprire. Qui sono in programma, da venerdì a domenica, esibizioni con pit-stop, esposizione di monoposto e supercar, prove di drifting, gare di regolarità. Salvatore Maraffino, stuntman apprezzato in serie televisive come La Squadra e Gomorra, si esibirà in spettacolari prove mozzafiato, mentre i collezionisti daranno spettacolo con le loro auto d’epoca.

Tra le storiche più pregiate ci sarà anche la mitica Taraschi 750 Sport appartenuta a Maria Teresa de Filippis, la prima donna, napoletana puro sangue, della Formula 1. Ancora in forse la presenza della Hesketh di Formula 1 degli anni 70 con cui il pilota napoletano Cosimo Turizio ha partecipato qualche anno fa al campionato riservato alle monoposto storiche della massima formula. E’ invece certa la presenza della Aston Martin GT3 Vantage con cui ha gareggiato Piero Nappi, il pluridecorato gentleman driver napoletano con il maggior numero di corse in carriera.

Tra le auto da corsa “targate” Napoli si potrà ammirare anche la Ferrari 488 Challenge esposta dal gruppo Adler: è l’auto con la quale Scudieri ha conquistato, sulla pista del Mugello, il terzo gradino del podio nelle finali mondiali del Challenge Ferrari 2023. A completare il quadro rarità quali Lamborghini Huracan Evo, Bugatti Veron, Ferrari SF 90 488 Pista, Maserati MC20.

Tra le auto da competizione, spicca la presenza di due prototipi Osella esposti dalla squadra corse di Tommaso Carbone. Tra i piloti che hanno assicurato la propria presenza non mancherà di certo il neo campione italiano GT Sprint Vincenzo Scarpetta, che nell’occasione sarà premiato dagli organizzatori del Vesuvio Motor Show.

Venerdì 10 novembre è in programma un’anteprima dedicata alle scuole; sabato 11 l’apertura della “pista” di Gianturco, in via Brecce a Sant’Erasmo. Semaforo verde dalle 11,30 e fino alle 18, con tutte le esibizioni, che verranno poi replicate la domenica, dalle 10 alle 17. Per gli spettatori è prevista la possibilità di salire a bordo delle auto, prendendo posto accanto a piloti che si esibiranno nelle varie prove. In programma anche corsi di guida sicura, con la collaborazione di istruttori e agenti della Polizia Stradale.