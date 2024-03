Rinviato ad aprile il Racing Show Trofeo Città di Napoli. Villa Pignatelli ospiterà il concorso per auto d’poca

NAPOLI - E’ stato rinviato al weekend del 12-13-14 aprile il Racing Show-Trofeo Città di Napoli, evento motoristico programmato in un primo momento per l’1-2-3 marzo a Napoli su un circuito cittadino allestito sul lungomare. I tempi per l’allestimento del circuito si sono rivelati troppo stretti e gli organizzatori della ASD Napoli Racing Show hanno deciso il cambio di data.

Nel frattempo è stato aggiornato il programma, che prevede anche un cambiamento del circuito: ferma restando la formula della gara a inseguimento, con due auto per volta in pista (Formula Challenger), il percorso di gara verrà allestito esclusivamente lungo Via Caracciolo e non più, come previsto in un primo momento, anche sul parallelo Viale Dohrn. Il tracciato misurerà circa 1290 metri, con una larghezza stradale di circa 8 metri. Battezzata “Arena del lungomare”, l’area sarà teatro di varie esibizioni motoristiche e di spettacoli.

Il paddock riservato alle auto che dovranno gareggiare sarà invece sistemato nei pressi del percorso lungo viale Dohrn e per tutti gli spettatori sarà possibile vedere, sia pure a debita distanza, ciò che avviene nei box prima, durante e dopo la competizione.

Potranno partecipare alle gare tutte le vetture moderne racing regolarmente omologate, ma viene data la priorità di partecipazione alle vetture della GT-3 Cup, GT-Cup (Trofeo Gt Cup), Rally (Trofeo Rally Cup), T.C.R. dsg-Sport/Prototipi cilindrata fino a 1600 e Sport/Prototipi fino a 2000. Tra gli eventi di contorno sono previste anche esibizioni di auto storiche e moderne, compresa una monoposto Hesketh di Formula 1 degli anni 70, di proprietà dell’ex pilota napoletano Cosimo Turizio.

Il programma dettagliato dell’intero weekend verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma entro fine marzo nella sede del Comune di Napoli, che alla manifestazione ha dato il patrocinio, impegnandosi, tra l’altro, anche a far coincidere l’evento con l’inaugurazione di Piazza Mennato Boffa, lo spazio dedicato alla memoria del pilota napoletano che nel 1960 vinse il Gran Premio Napoli sul circuito di Posillipo.

Nell’occasione verrà annunciato anche il programma del Concorso d’Eleganza per auto d’epoca intitolato “Napoli Nobile” e organizzato dalla ASD Napoli Racing Show con la collaborazione del Casco Azzurro nella suggestiva cornice di Villa Pignatelli.

Al rinvio della manifestazione napoletana farà seguito anche quello della rievocazione storica della Sorrento-Sant’Agata, cronoscalata di grande fascino e di grande tradizione che era stata programmata per il 17 marzo, e si svolgerà invece a fine stagione, il 16-17 novembre.

Confermate invece le date del 4-5-6-7 aprile per il Sorrento Raods by Mille Miglia, evento di grande prestigio per auto storiche programmato sulle strade delle costiere sorrentina e amalfitana (con l’aggiunta di una suggestiva escursione a Capri) dagli stessi organizzatori della Mille Miglia storica.