Roma capitale mondiale del Gpl dal 13 al 17 novembre: «L'industria riconosce il ruolo leader dell'Italia. Sforzi a livello europeo per i bio carburanti»

ROMA – Il gas può ancora dare un mano, non solo il metano, ma anche il Gpl (gas petrolifero liquefatto) come recitava lo slogan di una famosa pubblicità. La transizione energetica è in una fase delicata: «L’industria europea e internazionale del settore – spiega Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica – riconosce il ruolo leader dell’Italia, sia a livello imprenditoriale sia politico, visto che il nostro paese sta facendo molti sforzi per far comprendere in sede UE che il futuro non può essere garantito da un solo vettore energetico, sicuramente non in maniera economicamente e socialmente sostenibile, in considerazione anche degli investimenti che si stanno facendo sui carburanti bio e rinnovabili».

L'aiuto di Gpl e metano è ancora tangibile, soprattutto in Italia e in particolare nel settore della mobilità dove nei primi 9 mesi dell'anno le alimentazioni alternative non elettriche hanno sfiorato il 9% delle immatricolazioni. La scelta di Roma quale sede della “Lpg Week” in programma fra il 13 e il 17 novembre è un'attestazione dell'importanza del mercato nazionale, dove si contano 4.600 distributori, anche se per il self occorre pazientare nonostante in paesi in cui la rete è meno estesa gli automobilisti possono rifornirsi anche da soli.

La distrubizione è capillare e copre ogni regione: dalle 5 stazioni della Valle d'Aosta fino alle 518 del Veneto, ma ce ne sono anche 34 nel Molise, 396 in Campania, 446 nel Lazio e 503 in Emilia-Romagna oltre che 88 in Sardegna e 235 in Sicilia. Il Forum è in programma all'Eur, presso la famosa Nuvola realizzata dall'archistar Fuskas, ed è frutto dell'organizzazione congiunta tra l'organismo mondiale, World Lpg Association, quella europea, Liquid Gas Europe, e quella nazionale, Assogasliquidi-Federchimica.

Oltre alle mostre, il calendario prevede conferenze e incontri incentrati sul futuro delle fonti di energia nei settori della combustione (riscaldamento domestico) e dell’autotrazione: fra gli altri, è prevista la partecipazione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e di Giorgio Graditi, direttore generale dell'Enea, un manager che arriva dalla ricerca. Nel Belpaese il Gpl ha una valenza industriale: l'Italia è fra i primi esportatori al mondo di componentistica. Solo lungo la penisola (isola comprese) sono stati installati 28,5 milioni di bombole e 1,5 milioni di serbatoi. Il giro d'affari è vicino ai 200 milioni di euro l'anno (senza contare i 218 milioni di accise) e il comparto assicura un'occupazione stabile a quasi 3.000 persone.