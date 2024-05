E' tutto pronto per il terzo Grand Prix Storico di Roma. Dal 14 al 15 giugno nel Parco del Foro Italico

Stanno per spegnersi i semafori per il via del terzo Grand Prix Storico di Roma, la manifestazione si svolgerà dal 14 al 15 giugno nel Parco del Foro Italico, con il patrocinio di Sport e Salute, del Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Nello specifico, l'evento ideato e organizzato da Stefano Pandolfi - Presidente dell'Associazione Orgoglio Motoristico Romano - si terrà nell'area dello Stadio dei Marmi messa a disposizione da Sport e Salute e dal suo Presidente Marco Mezzaroma. Nell'occasione, l'Ambasciatrice dell'evento sarà Anna Fendi, con Maria Grazia Cucinotta in veste di Madrina della kermesse motoristica, che vedrà la partecipazione anche dell'ex pilota Emanuele Pirro.

Nell'edizione di quest'anno, oltre a ricordare i piloti romani scomparsi prematuramente, l'intento degli organizzatori è quello di mettere in evidenza la storia e il rilievo della produzione automobilistica nazionale mediante la Giornata del made in Italy motoristico, in cui non mancheranno le testimonianze ed i talk con alcuni protagonisti del mondo automobilistico ed imprenditoriale nazionale riuniti in un prestigioso Comitato d'Onore presieduto dall'Ambasciatore Umberto Vattani. Tra le varie vetture presenti nel terzo Grand Prix Storico di Roma si avvicenderanno monoposto di F1, sport-prototipi, gran turismo, alcune condotte da ex piloti professionisti e non, come le monoposto di prestigio dell'avvocato Nicola Sculco, dell'ex pilota di Formula 2 Roberto Farneti e dell'ex pilota campione d'Europa Gian Luigi Picchi. Inoltre, lungo i viali tra il Foro Italico e la Farnesina sarà possibile ammirare in una sfilata non competitiva, importanti auto provenienti dai Musei dei Carabinieri, della Polizia, dell'Esercito e della Finanza.