Claudio Berro (Isotta Fraschini): «La Tipo 6 LMH è a circa il 70% del suo sviluppo»

Lo scorso fine settimana Isotta Fraschini è tornata sull’Autodromo Nazionale di Monza per proseguire lo sviluppo della Tipo 6 LMH. Oltre ad affinare ulteriormente l’Hypercar, che debutterà il prossimo anno nel FIA WEC, nel corso della tarda mattinata è stata effettuata anche una simulazione di qualifica.

Al termine di uno stint di 12 giri, svolto con le Michelin Soft, è stato registrato il miglior crono in 1’35”622. Un riferimento decisamente positivo se si considera che Kamui Kobayashi ha ottenuto la pole della 6 Ore di Monza, andata in scena lo scorso luglio, con un tempo di 1’35”358.

Senza ombra di dubbio la tabella di marcia procede per il verso giusto e la vettura sta crescendo bene. Ma per avere un riscontro più autorevole abbiamo chiesto a Claudio Berro, Motorsport Managing Director di Isotta Fraschini, di fare il punto della situazione.

La sviluppo della Tipo 6 LMH Competizione sta procedendo secondo i vostri programmi?

«Per quanto riguarda l’affidabilità procede meglio di quanto previsto. In oltre 5000 km di test, finora effettuati, non abbiamo riscontrato nessun grosso problema. Questa tipologia di vetture richiede un lungo lavoro di messa a punto del software. Innanzitutto il dialogo dell’elettronica con la parte termica, poi la gestione della frenata sull’asse anteriore tra sistema ibrido e meccanico e, infine, per il propulsore e i suoi consumi. Il software, su cui lavoriamo in stretta sinergia con la Bosch, è senza dubbio la parte più complessa. Ad oggi siamo arrivato a uno stadio del 60-70% di soddisfazione generale del veicolo».

Dallo shakedown di Vallelunga all’ultimo test sono state effettuate modifiche sull’auto?

«Abbiamo lavorato sugli equilibri aerodinamici, ci sono ancora elementi postici che non sono totalmente definitivi però, attualmente, la vettura è all’interno della finestra regolamentare. Attendiamo altri pezzi per delineare la versione finale e andare quindi in galleria del vento per il test pre omologazione».

Avete già stabilito ulteriori sessioni di test?

«Dopo la pausa estiva a settembre andremo in Spagna, ad Aragón e Jerez, per effettuare delle simulazioni di durata e in notturna. Non abbiamo la necessità di provare la simulazione di una 24 ore, perché attualmente non è il nostro target immediato, ma prima dell’esordio la faremo».

Come mai avete deciso di non scendere direttamente in campo con un vostro team?

«Attualmente volgiamo lavorare con team clienti sempre offrendo il nostro supporto tecnico. Feci così ai tempi della Maserati MC12 GT1 e la nostra squadra clienti era AF Corse. Guardando dov’è arrivata oggi, significa che si può lavorare molto bene al fianco di team clienti».

Quindi ci sarà un avvicendamento tra gli uomini Isotta Fraschini e il Team Vector?

“Ci sarà un’integrazione tra i nostri uomini, quelli di Michelotto, e quelli del Team Vector che avverrà in maniera graduale nel corso dei test. Agiremo sulla falsariga di quanto sta facendo oggi Porsche con Penske: la gestione della gara spetterà alla squadra, mentre noi ci occuperemo del supporto tecnico della LMH. In teoria più della metà dei tecnici saranno nostri, i quali si occuperanno di assetto e software dell’auto».

Ci sarà una sola Tipo 6 LMH in gara o ne sono previste altre?

«Vector ha la priorità qualora vorrà schierare una seconda vettura, resta da capire se avrà sia le capacità tecniche che economiche per poterlo fare. Inoltre ci sono altri team interessati alla nostra Hypercar ma, in ogni caso, bisognerà discuterne anche con FIA e ACO».

Quale sarà il vostro obiettivo per la stagione d’esordio?

«Realisticamente parlando è quello di essere tra i protagonisti. Il sogno è quello di poter salire qualche volta sul podio. Le gare nella prossima stagione sono otto e poi c’è un podio, decisamente più prestigioso, che vale quanto un intero campionato: quello della 24 Ore di Le Mans».