Galliera (Marketing Ferrari): «La Roma Spider è una vettura elegante ispirata al fascino della Dolce Vita»

Nell’ammirare l’ultima creatura di Maranello Enrico Galliera, direttore marketing e commerciale Ferrari, racconta con una punta d’orgoglio i traguardi raggiunti: «Il nostro obiettivo, nel realizzare la Roma, era di creare una vettura elegante da vedere richiamando il mondo della Dolce Vita. Ciò nonostante, resta una Ferrari a tutti gli effetti mostrando il suo animo sportivo con una reattività ed efficacia di guida degne di una supercar»

Galliera aggiunge da dov’è partita l’idea di realizzare una spider con tetto in tela: «Avevamo appena lanciato la Roma coupé. Dopo il grande riscontro ottenuto, con il direttore del Centro Stile Ferrari Flavio Manzoni abbiamo cominciato a ragionare su come sarebbe stata una versione spider. Lui ha immediatamente cominciato a fare i primi schizzi disegnando una versione con capote in tela. La mia reazione è stata subito positiva, perché il concetto di Dolce Vita e il posizionamento del modello fa si che il tetto in tela sia la sua perfetta esecuzione».

L’accoglienza è stata più che mai positiva: «La cosa interessante - ha aggiunto il manager della Ferrari - è che anche quei mercati che sono meno propensi al mondo delle spider e, vuoi anche per motivi geografici, più tradizionalmente legati al mondo delle coupè hanno dato un riscontro straordinario. Probabilmente la tipologia del modello, o forse il tetto in tela, ci hanno permesso di raggiungere un risultato oltre le nostre aspettative».

La sensazione che traspare è che anche in questo caso in Ferrari siano riusciti a ricreare l’effetto Purosangue e Galliera l’ha confermato: «Con la Purosangue, come lo si fa in borsa, abbiamo sospeso gli ordini per eccesso di rialzo: avevamo ricevuto talmente tanti ordini che abbiamo dovuto fermarli perché non in grado di soddisfarli.

Con la Roma Spider ci siamo arrivati molto vicini. Ma in generale la Ferrari sta vivendo un momento d’oro, sia per il successo dei nuovi modelli sia per l’attaccamento mostrato dai nostri clienti». Una buona spinta, in ambito di immagine, è stata data anche dalla recente vittoria della 24 Ore di Le Mans: «Sicuramente ci ha dato una grandissima energia positiva in azienda – ha confidato il direttore marketing del Cavallino Rampante - ma le performance del mondo sportivo, sia esso Endurance o Formula 1, non hanno una correlazione immediata nelle vendite. Sicuramente il successo della Ferrari a Le Mans ha fatto scoprire le gare di durata ad un bacino più grande di utenti facendolo diventare di nuovo un terreno in cui tutti i costruttori guardano, non a caso anche l’anno prossimo ci saranno molti altri brand che entreranno nel FIA WEC».

Portando lo sguardo oltre, resta confermata la strategia intrapresa dalla Casa di Maranello di lanciare una vettura elettrica nel 2025: «A prescindere dalla tecnologia, sia essa termica ibrida o elettrica, al centro di ogni vettura del Cavallino deve esserci l’esperienza di guida e – conclude Galliera – la Roma Spider ne è una perfetta dimostrazione: è una Ferrari in ogni sua sfumatura, in grado di rispondere sia ai clienti sportivi più esigenti che ai puristi del marchio».