JLR, esclusività british. Range Rover grintosissima con la Sport SV, Jaguar romba con F-Type

Jaguar e Land Rover si trovano in due fasi molto diverse della propria vita come marchi auto: il primo si sta reinventando, con il passaggio a una produzione completamente elettrica dal 2025, mentre il secondo sta consolidando l’identità forte dei suoi modelli trasformandoli in brand a sé stanti, come Range Rover e Defender, mantenendo sempre l’impronta fuoristradistica e di lusso come filone portante. La Sport è, come suggerisce il nome, la versione più compatta e sportiva della classica Range Rover. Tra le motorizzazioni diesel, benzina e plug-in offerte, una si distingue: si tratta della SV, curata dal reparto Special Vehicle Operations ed equipaggiata con un propulsore 4.4 V8 biturbo da 635 cv e 750 Nm di coppia, capace di spingere questo panfilo da quasi 2.500 kg a 290 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Numeri impressionanti per una vettura pensata appositamente per essere fuori dagli schemi: le linee tese, pulite e levigate sono impreziosite da dettagli racing come le prese d’aria, l’estrattore posteriore e i 4 terminali di scarico. Su strada, ma anche in pista, la SV regala soddisfazioni nonostante la lunghezza di 4.946 mm non la renda chiaramente agile. E poi, come tutte le Range Rover, in fuoristrada sa il fatto suo, riuscendo ad affrontare ogni terreno grazie ai due differenziali bloccabili, le marce ridotte e le modalità di guida specifiche del sistema Terrain Response 2. Il prezzo di questa vettura è allineato alla sua esclusività e parte da 213 mila euro.

Il passaggio del marchio Jaguar alla propulsione elettrica è ormai cosa nota. Per l’occasione, l’ultima F-Type prodotta è stata inserita nella collezione Jaguar Heritage insieme alla sua antenata E-Type, 50 anni dopo la sua uscita di scena. Si tratta di una sportiva che ha segnato la storia recente del marchio, con le sue linee aggressive e compatte. L’ultimo esemplare a uscire dalla linea di produzione è una convertibile 5.0 V8 in colore verde con tetto nero. Nei suoi 11 anni di carriera la F-Type ha totalizzato 87.731 veicoli prodotti. Anche il Suv F-Pace si appresta ad abbandonare il mercato all’inizio del 2025.

Per celebrare la sua carriera e i 90 anni di produzione di motori a combustione è stata lanciata la 90th Anniversary Edition, basata sulla versione R-Dynamic e contraddistinta da un badge specifico. Questo allestimento speciale è disponibile sulle versioni diesel mild hybrid e plug-in in gamma: la D165 con il 2.0 da 163 Cv, la D200 da 204 Cv, la D300 con il 3.0 da 300 Cv e la P400e con potenza combinata di 404 Cv e 63 km di autonomia a batteria. A queste si uniscono poi due ulteriori versioni, non disponibili con l’allestimento speciale: la P400 Sport mild hybrid a benzina con il 3.0 sei cilindri da 400 Cv e la sportivissima SVR 575 Edition dotata di V8 sovralimentato da 575 Cv. Il listino della F-Pace parte da 68.200 euro.