Maserati, ora è una Folgore. Il Tridente sfoggia GranCabrio, il terzo modello zero emission

Tra i gioielli in vetrina nel “Folgore Day” organizzato a Rimini per celebrare i 110 anni di Maserati, la GranCabrio Folgore ha conquistato un meritato posto d'onore. Perché è la sublimazione del nuovo corso del Tridente, sempre più orientato alla sostenibilità: emissioni zero abbinate a tecnologia avanzata e al glamour esclusivo del miglior Made in Italy. Una ricetta vincente. La GranCabrio a batterie, in fase di lancio, svela uno straordinario carattere sportivo. È la prima decappottabile del segmento luxury 100% elettrica e anche la più veloce sul mercato, con i suoi 290 km l'ora. Nella gamma del Tridente è la terza offerta full-electric, dopo GranTurismo Folgore (la gemella coupé) e Grecale Folgore (il Suv compatto lungo 4,86 metri e largo 2,16 retrovisori inclusi).

Ha quattro posti e una capote in tela morbida azionabile fino a 50 km/h: si apre in 14” e si chiude in 16”, basta premere un pulsante sul display centrale. Il sistema di propulsione Folgore prevede tre motori a magneti permanenti da 300 kW, uno anteriore e due posteriori, per una potenza totale teorica di oltre 1.200 cv e ben 1.350 Nm di coppia. Utilizzando elementi derivati dalla Formula E, raggiungono livelli di densità di potenza superiori (9,2 kW/kg) e sono pilotati da inverter al carburo di silicio. I due motori posteriori sono indipendenti e consentono di erogare la coppia su ogni lato in modo diretto (torque-vectoring) mentre il Vehicle Domain Control Module permette di ottenere una trazione alternativamente a 2 o 4 ruote motrici. La batteria prodotta presso il Mirafiori Battery Hub ha una capacità nominale di 92,5 kWh e una capacità di scarica di 610 kW: vengono elargiti alle ruote con continuità 760 cv, che salgono per un breve periodo a 830 cv nella modalità MaxBoost attivando il setup Corsa.

La versione Folgore affianca quella a motore termico 6 cilindri Nettuno tre litri twin turbo da 550 cv. La gamma elettrica è la chiave del futuro Maserati, la porta d'accesso alla nuova mobilità globale. Ai tre modelli già disponibili si aggiungerà l'anno prossimo la super sportiva MC20 Folgore, un'icona la cui forza di seduzione è diventata un manifesto del nuovo corso stilistico e tecnologico di Maserati. Ed entro il 2028 l’elettrificazione dell’intera gamma del Tridente sarà completata, con un piano di crescita rivolto a una redditività sostenibile nel lungo termine. Giusto ricordare che tutti i modelli sono interamente disegnati, sviluppati e prodotti in Italia, con Modena e lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti sempre al centro di questa nuova era. Il progetto Folgore è la scintilla che accende la passione con la forza dirompente del tuono. Infatti in Maserati hanno battezzato "Made in Thunder" questo momento di grande transizione. Il Tridente ha nel mirino in particolare i mercati asiatici – a partire dalla Cina - e gli Usa, ma la sfida ambiziosa (e difficile) è anche alle concorrenti tedesche, Porsche compresa. Come ha sottolineato il Ceo Davide Grasso «il cambiamento di passo ci garantirà il futuro, senza tuttavia dimenticare il passato e la nostra storia, e senza rinunciare alle emozioni e alla massima qualità». Per il Suv top di gamma Levante è previsto un erede Folgore dal 2027. Avrà tre motori e una potenza superiore ai 750 cv.

La serie della novità dovrebbe essere completata nel 2028 dalla nuova generazione Quattroporte, l'erede dell'ammiraglia che ha sdoganato nel mondo il concetto di tecnologia luxury all'italiana. Sarà naturalmente anche questa solo elettrica. Maserati è un sogno che va alimentato anche con iniziative speciali che rendono visibilità e “fanno status”. Per questo Grecale è stata l’auto ufficiale del 50° G7 sotto la Presidenza italiana. Proprio il Suv del Tridente ha trasportato politici e vip a Borgo Egnazia (Fasano di Puglia). Impegnata una flotta di venti vetture nella versione Modena, caratterizzate da vernice metallizzata Nero Tempesta e interni in pelle nera con cuciture grigie. Inoltre per celebrare il 20° anniversario dal ritorno alle competizioni (datato 2004) sono nate due serie speciali, Icona e Leggenda, della MC20 con motore termico. Tiratura limitata a 20 esemplari ciascuna, evidenziano speciali livree e contenuti esclusivi che prendono ispirazione rispettivamente dalle MC12 Stradale e GT1 Vitaphone.