Volkswagen super ecologica: la ID.7 è GTX e la Golf ibrida

La strategia a lungo termine, fortemente improntata verso la mobilità sostenibile, raggiungerà il suo apice nel 2033, con l'annunciato stop all'utilizzo dei motori termici e con la produzione esclusiva di veicoli elettrici. Nel frattempo, in attesa dell'avvento (previsto nel 2027) della citycar a batteria che l'amministratore delegato del gruppo, Oliver Blume, conta di introdurre sul mercato europeo a un prezzo di listino di circa 20mila euro, a Wolfsburg si punta ad anticipare il futuro con la crescita di una gamma ID ad alte prestazioni e dall'autonomia dichiarata superiore ai 600 km.

Un esempio concreto, in tal senso, è rappresentato dalla Volkswagen ID.7 GTX, la versione sportiva, a trazione integrale, di una berlina da 340 cavalli capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. Elegante e confortevole, questo modello condivide le dimensioni con la sorella minore dotata di un singolo motore (da 286 cv), con una capacità di carico del bagagliaio che parte dai 532 litri, una lunghezza pari a 4.961 mm e a un passo di 2.971 mm che garantiscono ampi spazi all'interno dell'abitacolo. Grazie alla combinazione fra un motore elettrico sincrono a magneti permanenti del tipo App550 da 286 cv, posto sull'asse posteriore, e il propulsore Aka150 da 109 cv, questo modello è in grado di raggiungere i 180 km/h di velocità massima, mentre nel sottoscocca è presente una batteria agli ioni di litio dalla capacità di 86 kWh netti.

A bordo c'è spazio per 5 persone che possono contare su una tecnologia all'avanguardia, con un display centrale da 15¨ per l'infotainment che può essere gestito anche attraverso l'assistente vocale Ida, mentre in un secondo momento sarà disponibile accedere anche alla banca di ChatGpt per ottenere risposte a qualsiasi tipo di domanda.nIl prezzo di listino della ID.7 Gtx 4Motion parte da 70.650 euro, con Volkswagen che ha aperto gli ordini a metà giugno. Per gli amanti dei motori termici, invece, l'ultima novità proveniente da Wolfsburg è la Volkswagen Golf 8,5, l'annunciato restyling di metà carriera di uno dei modelli più apprezzati sul mercato europeo, già ordinabile nelle versioni GTi e nei due plug-in eHybrid e GTE.

Nel primo caso sotto il cofano è presente un propulsore 2.0 turbo benzina in grado di erogare una potenza di 265 cv, con la trazione anteriore e con il cambio doppia frizione Dsg a 7 rapporti che completano la parte meccanica di questa vettura. L'aspetto prestazionale, invece, viene enfatizzato dall'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, con la velocità massima che è fissata a quota 250 km/h. In parallelo sono disponibili le plug-in eHybrid da 204 cv, con un'autonomia elettrica dichiarata (nel ciclo combinato misto Wltp) di 143 chilometri, mentre la GTE da 272 cv riesce a percorrere fino a 131 km con la sola modalità elettrica. La eHybrid ha un listino che parte da 42.900 euro, mentre per la GTI servono 44.950 euro. Chiude la GTE, che parte da 48.250 euro.