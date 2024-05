24 Ore di Le Mans, Zinédine Zidane starter ufficiale dell'edizione 2024

Ritenuto uno dei più grandi atleti francesi e uno dei migliori calciatori della storia, Zinédine Zidane è stato nominato starter ufficiale della 92ª 24 Ore di Le Mans. Sarà lui a dare il via alla gara alle 16.00 di sabato 15 giugno. La 24 Ore di Le Mans, quarta prova del FIA World Endurance Championship (WEC), inizierà alle 16.00 di sabato 15 giugno quando, davanti a centinaia di migliaia di spettatori, 62 auto saranno pronte a scatenarsi non appena lo starter di gara darà il via.



Per questo evento, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) ha chiamato una delle più grandi superstar della storia dello sport, vincitore della Coppa del Mondo, del Campionato Europeo, della Champions League come giocatore e come allenatore, del Pallone d'Oro... Lo straordinario talento di Zinédine Zidane è pari solo alla sua impressionante collezione di titoli. Dal 1949, il ruolo è stato spesso conferito a una personalità del mondo della politica, dello sport, del cinema o dello spettacolo. Tra i precedenti protagonisti ufficiali figurano Brad Pitt (2016), Rafael Nadal (2018), Alain Delon (1996), il presidente francese Georges Pompidou (1972) e Steve McQueen (1971). L'anno scorso, in occasione del centenario dell'evento, LeBron James ha avuto l'onore di svolgere questo compito in un’edizione molto speciale.