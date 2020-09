24h Le Mans, le Qualifiche: ecco come sono suddivisi i 24 bolidi in battaglia per l'Hyperpole

Per la hyper pole che costituisce il clou della lunga fase di preparazione alla 24 Ore di Le Mans che scatterà domani alle 14.30 sul circuito della Sarthe, sono state selezionate 24 vetture, ovvero sei per ognuna delle quattro grandi categorie volute dall'ACO, il potente Automobile Club Ouest: LMP1, LMP2, LMGTPro, LMGTAm, fatte proprie dalla FIA per le gare Endurance.

I Le Mans Prototypes sono vetture con carrozzeria chiusa senza alcun minimo di produzione.

LMP1 - per i costruttori

LMP2 - per team indipendenti

La categoria LMP1 comprende:

LMP1 Ibrido: con sistema di recupero dell'energia (ERS).

LMP1senza ERS riservato ai soli team privati.

Sono ammessi solo motori a benzina o diesel a 4 tempi con pistoni alternativi.

La cilindrata del motore è libera per le ibride e non deve superare i 5500 cm3 per le altre.

Deve essere previsto un sensore omologato "Misuratore di flusso del carburante" che misura direttamente il flusso di carburante attraverso la linea di alimentazione del carburante al motore. Misurando il flusso istantaneo si può calcolare il consumo totale di carburante. L'LMP1 sarà vincolato sia sull'energia del carburante per giro che al flusso istantaneo massimo di carburante.

Capacità del serbatoio del carburante:

Benzina 62,3 litri con ERS, 75 litri senza ERS

Diesel 50,1 litri con ERS

Destinata ai team indipendenti, la LMP2 è una vettura chiusa, con motore V8 da 4,2 litri senza iniezione diretta che produce 600 CV.

Le LMGTE, previste a partire dal 2011, comprendono auto da corsa derivate da modelli stradali di brand come Aston Martin, Ferrari e Porsche. LMGTE Pro e destinata ai piloti ufficiali, LMGTE Am per i gentleman drivers, quanto ai motori, l'LMGT può scegliere propulsori aspirati con una cilindrata massima 5500 cc e turbocompressi di 4000 cc al massimo, con peso minimo 1245 kg.

Complessivamente, alla 24 Ore di Le Mans 2020 sono presenti 59 di queste vetture.

Il Campionato Endurance (WEC) riservato a queste vetture, ha particolarità di svolgersi a cavallo di due anni. L'attuale stagione si è aperta con la 4 Ore di Silverstone nel settembre 2019 e culmina con la 24 Ore di Le Mans.

La prossima stagione vedrà la nuovissima Le Mans Hypercar sostituire la categoria LMP1 di primo livello. Hypercar è la nuova Peugeot di cui si è parlato questa settimana .

Il calendario presenta due nuove sedi, Monza (Italia) e Kyalami (Sud Africa)

Monza, il tempio del motorsport italiano in cui si è svolto il Prologo del WEC nell'aprile del 2017, non ha mai ospitato una gara del WEC prima d'ora, ma è sempre stata una delle mete preferite da team e appassionati.

Novità del calendario è anche lo storico ma ampiamente riqualificato e aggiornato circuito di Kyalami, situato tra Johannesburg e Pretoria. Anche Bahrain, Fuji (Giappone), Sebring (USA) e Spa-Francorchamps (Belgio) rimangono in calendario.