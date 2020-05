70 anni Formula 1 celebrata con aste speciali. Tra gli oggetti in vendita cimeli di Lauda e Verstappen

ROMA - Per celebrare i 70 anni della Formula 1, il marketplace online Catawiki ha programmato una serie di aste speciali, con oggetti legati a questo iconico evento automobilistico. Diversi eventi sportivi sono stati cancellati a causa dell'emergenza Covid-19, nonostante ciò, su Catawiki, gli appassionati di sport stanno puntando sempre più sulla memorabilia. Rispetto a marzo, in aprile si è registrato un aumento del 29% del numero di offerte e del 25,8% del numero di offerenti unici.

I temi previsti per le aste celebrative sono: memorie di Niki Lauda(in corso-20 maggio), Modellini d'auto F1(15-29 maggio), Automobilia Esclusiva F1(15-27 maggio) e un'Asta Esclusiva di F1(15-28 maggio). Una serie di oggetti interessanti saranno all'asta, tra questi una replica del casco Bell Snell M85 autografata da Niki Lauda durante le prove a Silverstone qualche stagione fa, un casco Red Bull di Max Verstappen e una tuta da gara del 2017, oltre ad un kit non costruito della WRX Rosso Ferrari 643 in scala 1:8, prodotto in Giappone nei primi anni '90.

Catawiki vanta una lunga tradizione nella vendita all'asta di articoli di Formula 1. Tra i rari cimeli apparsi sul sito d'aste ci sono marmitte Ferrari F1, appartenenti alla Ferrari di Formula Uno Formula F300, un casco originale usato e autografato da Max Verstappen durante la stagione del 2017 di F1, un casco usato e autografato da Michael Schumacher, una replica autografata del casco ufficiale di Lewis Hamilton, guanti da corsa indossati e autografati dal 3 volte campione del mondo Ayrton Senna da Silva e la copertura del motore della Renault R29, vettura di Formula 1 (2009), guidata da Fernando Alonso.

"La categoria dei cimeli sportivi sta crescendo in termini di partecipanti per lotto d'asta, aumentando di oltre il 28% anno su anno dal 2018 al 2019 - ha precisato Marc Jans, esperto di Catawiki - .Catawiki ha iniziato a organizzare lotti di memorabilia sportiva nel 2013; da allora più di 37.500 lotti sono stati consegnati agli appassionati di sport".