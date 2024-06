A Vallelunga ACI e l’Università Sapienza di Roma insieme per formare le squadre di soccorso nel motorsport

ROMA – Non solo piloti, meccanici e ingegneri, il mondo del Motorsport è composta da tante figure cruciali che, seppur lavorando nell’ombra, possono garantire il corretto svolgimento delle gare. Molte volte, assistendo a incidenti o rovinose uscire fuoripista, si può osservare l’immediato soccorso da parte di infermieri, medici e commissari di pista. Con rapidità e destrezza questi riescono a estrarre dall’abitacolo il pilota per sincerarsi delle sue condizioni fisiche.

Proprio in tali situazioni l’operazione di primo soccorso, effettuata da figure altamente specializzate, riveste un ruolo fondamentale per la salute di chi corre in pista. L’Automobile Club d’Italia (ACI) e il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza Università di Roma hanno deciso di unire le forze per preparare al meglio tali figure. Il prossimo mercoledì 12 giugno, presso l'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, si terrà un corso pratico di estricazione rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica Celio.

Tale iniziativa servirà a mettere alla prova, direttamente sul campo di gara, ciò che è stato appreso nella sessione teorica tenutasi presso l'ospedale Militare del Celio. Dove il professor Saul Collini, responsabile medico della Specialist Motorsport Academy, la scuola di formazione voluta da ACI e diretta dal pilota e istruttore Raffaele Gianmaria, ha fornito una lezione frontale introduttiva. Durante il corso, gli studenti avranno l'opportunità di esercitarsi nelle manovre di estrazione del pilota da un’auto da competizione, un'esperienza unica e altamente specializzata.

Collini ha infatti spiegato come l'intervento di primo soccorso nelle competizioni automobilistiche sia diverso da quello stradale: «Questi corsi rientrano nell’acquisizione di competenze da parte dei laureandi in Scienze Infermieristiche. Lo scopo è far conoscere e acquisire le tecniche di estricazione nello sport automobilistico, differenti da quelle praticate dagli addetti del Servizio di soccorso stradale del 118. L’auspicio è che qualcuno di questi studenti si appassioni al mondo sportivo e, in futuro, manifesti il desiderio di prestare la propria opera professionale anche nel motorsport».

La convenzione triennale, firmata dal Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, e dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza, professor Maurizio Taurino, sottolinea l'impegno delle due istituzioni a collaborare per migliorare la formazione degli studenti e la sicurezza nel mondo delle competizioni automobilistiche.

L'iniziativa si inserisce nelle Attività Didattiche Elettive (A.D.E.) del Corso di Laurea in Infermieristica Celio presieduto dal professor Maurizio Alimandi. Questa partnership, che avrà la durata di tre anni accademici, rappresenta un importante passo avanti nella preparazione dei futuri professionisti sanitari, offrendo loro competenze specifiche che potrebbero rivelarsi cruciali nelle situazioni di emergenza sportiva.