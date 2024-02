Aci e Specialist Motorsport Academy formano i direttori di gara. Sticchi Damiani: «Figura fondamentale e determinante»

ROMA - «La figura dei direttori di gara è fondamentale e determinante. La bravura e la velocità nel fare la cosa giusta al momento giusto sono sovente decisive affinché una gara abbia successo». È con queste parole che Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobil Club d'Italia, ha aperto sabato a Roma il fine settimana di formazione riservato a direttori di gara e medici estricatori (impegnati sul circuito di Vallelunga nel corso antincendio). «Ci sono tante competizioni e dunque servono più persone con lo stesso livello di competenza e di preparazione che possano in maniera omogenea in tutte le specialità rendere un servizio inappuntabile e prezioso», ha aggiunto ringraziando Raffaele Giammaria, Marco Ferrari e Giancarlo Minardi per l'organizzazione del corso.

Quello dei direttori di gara è un ruolo importante e di responsabilità nei confronti dei piloti, delle scuderie, del pubblico e degli investitori oltre che della sicurezza e della salute. I primi a prendere posto sui banchi per seguire il corso proposto dalla Specialist Motorsport Academy sono stati i direttori di gara della velocità in circuito (24). Dopo aver ricordato Riccardo Villa, nel proprio benvenuto Ferrari, direttore dello Sport Automobilistico dell'Aci, ha evidenziato come la Academy nasca «con l’obiettivo di far sì che ci sia una formazione permanente di tutti gli addetti al mondo del motorsport e in particolare di una figura così importante come i direttori di gara». «Intendiamo investire nel capitale umano per formare tutte le professionalità che stanno all’interno dell’organizzazione di un evento motoristico», ha aggiunto riferendosi anche a ufficiali di gara, commissari di percorso, sportivi e tecnici oltre che ai medici estricatori. «Rappresentiamo un punto di riferimento nell’ambito del motorsport a livello mondiale, e quindi dobbiamo continuare ad essere una eccellenza come la comunità internazionale ci riconosce», ha precisato.

Molti i temi trattati dai relatori (Alain Adam, direttore di gara internazionale della Federazione del Belgio, Giammaria, direttore della Academy, e Alessandro Tibletti, responsabile della formazione sportiva della stessa): i compiti dei direttori di gara, la conoscenza delle procedure e del personale dei vari circuiti e dei differenti paesi, gli strumenti disponibili e le esigenze delle scuderie. Con l'aiuto dell'avvocato Valerio Brizzolari sono state state affrontate anche le differenze tra il codice internazionale e quello italiano ed esaminate le novità del regolamento sportivo nazionale 2024.

A proposito del corso riservato ai sanitari, il coordinatore Saul Collini ha dichiarato di essere «estremamente soddisfatto dell’esito»: «Ho potuto riscontrare un eccellente tasso di interesse e di gradimento da parte dei partecipanti», ha osservato. La “lezione” si è tenuta con una vettura laboratorio ideata da Aci Sport in collaborazione con Sparco che può ruotare di 180 gradi e simulare pertanto sia un cappottamento totale sia uno sul fianco.