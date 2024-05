Alpine, “Briatore ritorna nel Circus? Sempre in contatto con esperti vincenti”

«Siamo in frequente contatto con numerosi esperti del settore al fine di migliorare le prestazioni complessive. Consideriamo tutti gli input rilevanti e, quando appropriato, chiediamo consiglio a persone con esperienza e precedenti successi». E' la posizione che filtra dal team Alpine di Formula 1 in merito al possibile ritorno di Flavio Briatore nel circus, con un ruolo di supervisore della scuderia francese, riportato oggi dal «Corriere della Sera». «Non possiamo commentare questioni individuali», si sottolinea da Enstone, la sede inglese della scuderia, dove si lavora per cercare di invertire la rotta nel mondiale, dove ha raccolto in otto gare solo due punti. Secondo il quotidiano milanese, Briatore sarebbe stato contattato dal presidente; non avrebbe un ruolo operativo ma farebbe da «speciale supervisore» senza «coinvolgimento costante nell'attività in pista».