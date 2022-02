Alpine Renault, ogni anno profondi cambiamenti: la sfida per tornare al vertice

Che caos in casa Alpine Renault. Per una squadra che doveva puntare alla rincorsa verso la vetta della F1, quello che è accaduto nei giorni scorsi non è certo il massimo. La stabilità è il punto di forza di Mercedes e Red Bull, non si può dire altrettanto per la formazione francese che in questi ultimi due anni ha vissuto vere e proprie rivoluzioni. Che, però, non hanno portato a un netto miglioramento dei risultati in pista. L'amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, aveva avviato i cambiamenti allontanando Ciryl Abiteboul, che era il team principal, e Remi Taffin, capo del reparto motori. Ora, dopo un anno, via Marcin Budkwoski, nel 2021 direttore esecutivo, e via anche Alain Prost, che fungeva da uomo immagine e da "saggio". Tutto in dodici mesi.

L'impressione è che l'Alpine sia oggi la scuderia più in tumulto della Formula 1, ansiosa di cambiamenti per l'agognato salto di qualità, nonostante la vittoria al Gran Premio d'Ungheria dello scorso anno. Manca ormai un mese ai test invernali e deve ancora essere ufficializzato il nuovo team principal, che salvo sorprese sarà Otmar Szafnauer, ex Aston Martin. Questa instabilità, però, non sembra la base ideale su cui impostare la stagione a lungo attesa dalle parti di Enstone (e da Fernando Alonso), come chance per colmare il divario dalla concorrenza più forte. L'amministratore delegato Laurent Rossi, uscito Budkwoski, ora si occupa della gestione ad interim. In questi mesi ha osservato, analizzato, e pare entrato a gamba tesa nel ridisegnare la catena di comando: Prost, dopo la notizia della sua non-conferma, si è sfogato via Instagram: "Sono molto deluso, l'accordo era di fare l'annuncio insieme. Nessun rispetto". I metodi sono apparsi in effetti rudi, considerando il prestigio del personaggio e la storia comune con il mondo Renault, innanzitutto da pilota. "Ho rifiutato l'offerta che mi è stata fatta ad Abu Dhabi per il 2022 a causa di un rapporto personale, e avevo ragione", ha rimarcato il Professore.

ll dito era puntato proprio contro Rossi, come rivelato al quotidiano L'Equipe: "Vuole tutti i riflettori. Il suo desiderio è di essere da solo, di non essere contaminato. Mi ha detto di non volere più consigli, c'è davvero la voglia di mettere le persone ai margini". Prost ha rivelato: "Il 2021 per me è stato molto impegnativo, sentivo che le vecchie figure dovessero andarsene. Non ero più coinvolto nelle decisioni, a volte non le condividevo ma ho dovuto comunque metterci la faccia. Certe scelte le ho scoperte all'ultimo minuto. Può capitare di non essere ascoltati, ma almeno bisognerebbe essere avvisati in tempo, per rispetto. Ho avvertito molte gelosie". Rossi, che ha studiato e iniziato la carriera come ingegnere, nel 2018 è tornato nel gruppo Renault dopo una lunga parentesi professionale in America, in particolare a Google. Ora forse vuole una struttura dalla guida più snella, e non si ripeterà ad esempio l'esperimento del 2021, con il ruolo di team principal non assegnato e i compiti divisi fra Budkwoski e il nostro Davide Brivio, strappato alla Suzuki in MotoGP ma di cui, a sua volta, non è chiarissimo il futuro.