Alpine scende in gara anche negli eSports. Brand sempre più impegnato nelle competizioni virtuali e non

Il brand francese del racing sempre più al centro dello sport che si gioca sulle piattaforme digitali, come ha dimostrato partecipando al nuovo appuntamento de La French Tech sulle corse in videogame.

SporTech e eSport sono stati i temi al centro dell’evento “Incontri e sfide dell’e/SporTech” organizzato da French Tech Italy, che in Italia riunisce l’ecosistema delle startup innovative francesi ed italiane, congiuntamente all’Ambasciata di Francia in Italia e l’Institut français, l’ufficio di Business France a Milano e la CCI Francia-Italia, con il supporto di Alpine e Pure Moment.

Il brand delle gare del gruppo Renault torna così a farsi vedere in associazione agli eSports, non solo con i suoi modelli (in esposizione nel cortile dell’ambasciata la Alpine A110 S), ma anche con il simulatore che i piloti e gli appassionati possono usare per prepararsi a correre in pista. Inoltre, all’evento erano presenti Guillaume Vergnas, Head of Licensing, Merchandising, eSports & Web3 di Alpine, e Dior Buranov, Partnerships & Sponsorhips Manager di Gentle Mates, in partnership con Alpine.

Alpine è diventata partner di Gentle Mates (team francese dell’eSport nato dai creatori Squeezie, Gotaga e Brawks) per la stagione 2024, rafforzando la sua visibilità su tutte le piattaforme di comunicazione (Twitch, Youtube, Instagram, TikTok e X) e nei vari giochi (Valorant, Fortnite, TFT, League Of Legends e Rocket League). Per Gentle Mates questa partnership porta alla fusione di due mondi che contano su una platea di grandi appassionati, quello delle automobili e dello sport digitale, con una serie di esperienze esclusive per i fan.

Gli eSports, secondo la definizione di IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), sono competizioni che prevedono tipicamente un pubblico di spettatori e dove i giocatori si incontrano, singolarmente o in squadra, attraverso i videogiochi, sia riuniti in uno spazio fisico che collegati online, allo scopo di ottenere premi o per puro intrattenimento. Negli ambienti virtuali di queste competizioni online possono esserci oggetti, come le auto, che si possono anche vendere, comprare e scambiare sotto forma di token o NFT.

Alpine Esports Series ha inaugurato la stagione 2024 del suo combattuto Campionato (4° anno consecutivo) con le qualifiche a cronometro che si sono svolte nel mese di aprile. Le gare si svolgono su Assetto Corsa Competizione. I primi trenta sim racer qualificati si affrontano successivamente in altri tre round per stabilire il vincitore dell’anno. I round si svolgono su Simracing.GP; il terzo e ultimo questo 30 maggio, a Misano, trasmesso sui canali di Alpine dedicati agli eSports su YouTube, Twitch, Instagram e X.

In Italia, l’eSport coinvolge 14,2 milioni di persone, di cui 1,6 milioni seguono eventi in questo ambito più di una volta alla settimana (Dati IIDEA). Il settore offre diverse opportunità ai marchi e alle società della finanza tecnologica (Fintech): il 67% della fanbase italiana degli eSport dichiara, ad esempio, di avere una buona conoscenza dei fan token e degli NFT, come è stato sottolineato anche durante l’evento de La French Tech Italy che si è svolto presso l’Ambasciata francese a Roma.

L'obiettivo de La French Tech Italy è quello di promuovere l'offerta francese ed italiana e di creare nuove alleanze tra le comunità di imprese innovative dei due Paesi, tra cui diverse del settore dello sport digitale. La cornice in cui si questa collaborazione sullo SporTech e gli eSport è di grande fermento con i prossimi eventi che coinvolgeranno la Francia e l’Italia: la prossima partenza del Tour de France da Firenze, i giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026.

Dopo l’introduzione di Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, Paola Trecarichi, Presidente di French Tech Italy, e Clara Devouassoux, Responsabile della divisione internazionale della Missione French Tech, l’evento presso l’Ambasciata di Francia in Italia è proseguito con due tavole rotonde. Nella prima sessione, dedicata allo SporTech, si sono confrontati Mauro Baldissoni, Presidente di Standard Football, David Lozano, Presidente e Fondatore di Fanprime, Collectif Sportech; Fulvio Matteoni, Direttore relazioni istituzionali di Decathlon Italia; Valentina Righetti, Presidente e Fondatrice di Your Personal Trainer; Carolina Chiappero, Innovation Manager di Juventus Football Club; Gian Luca Comandini, Consulente per i diritti NFT, Presidente del club Vesta Calcio; Mustafa Curlu, Direttore digital, sport & international di Bpifrance; Stefano De Amici, Fondatore, COO e CPO di SportClubby.

La seconda sessione, dedicata all’eSport, ha visto protagonisti Stéphane Allio, CEO Pure Moment, Dior Buranov, Partnerships & Sponsorhips Manager di Gentle Mates (in partnership con Alpine); Virginie Gringarten, Vice-presidente e Associate General Counsel di Ubisoft Entertainment; Thalita Malago, Presidente di IIDEA; Simone Mingoli, Cofondatore e Presidente di DSYRE; Giorgia Casciaroli, Campionessa d’Europa Efootball; Thomas Gauthier, Vice-Direttore generale di Virtual Regatta; Désiré Koussawo, Presidente di France eSports; Luca Pagano, Cofondatore e Presidente di Qlash eSports; Guillaume Vergnas, Head of Licensing, Merchandising, eSports & Web3 di Alpine.