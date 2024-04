Alpine: nei test di Aragón Habsburg si frattura due vertebre, a rischio la partecipazione alla 6 Ore di Imola del WEC

Non arrivano buone notizie dal team Alpine in vista della prossima 6 Ore di Imola, secondo round stagionale delFIA WEC. Durante una sessione di test sul tracciato spagnolo di Aragón, andato in scena lo scorso 27 marzo, Ferdinand Habsburg è uscito fuoripista con la sua A424 LMDh. A seguito dell’incidente, di cui resta ancora sconosciuta la dinamica, il pilota è stato trasportato all’ospedale più vicino di Alcainiz per i primi accertamenti.

Rientrato in Austria, Habsburg è stato poi sottoposto a ulteriori esami dai quali sono emerse due fratture alle vertebre lombari. Fortunatamente non è stato registrato nessun danno dal punto di vista neurologico. Il ventiseienne nativo di Salisburgo ha così già potuto iniziare la fase di riabilitazione. Tuttavia i tempi di recupero non sono stati ancora ben definiti.

A dare l’annuncio dell’incidente è stato proprio il team Alpine rilasciando un comunicato stampa che recita: «Nel corso del pomeriggio del 27 marzo, durante una sessione di test al Motorland di Aragon con la A424 LMDh, Ferdinand Habsburg ha avuto un incidente alla curva 7. La causa è ancora sotto investigazione da parte del team. Il pilota è stato portato in ospedale ad Alcaniz per i primi esami ed è stato poi dimesso. Il giorno seguente è tornato in Austria, dove ha fatto ulteriori esami e sono state scoperte due fratture alle vertebre lombari, senza impatto dal punto di vista neurologico»

Il comunicato Alpine prosegue: «Habsburg ha già iniziato il suo recupero, che però non ha ancora tempi ben definiti. Questo fa sì che serva tempo per capire se potrà correre o meno alla 6 Ore di Imola. Alpine garantisce a Habsburg tutto il suo appoggio e gli augura tutto il meglio per un ottimo e pronto recupero»

Habsburg salterà sicuramente il primo appuntamento stagionale della European Le Mans Series, in scena sul tracciato del Montmelò nel fine settimana del 14 aprile. Al suo posto ci sarà Paul-Loup Chatin al volante della Oreca LMP2 gestita dal team Cool Racing. Per quanto riguarda la 6 Ore di Imola, prevista il 21 aprile, Alpine potrebbe schierare sulla A424 LMDh il pilota di riserva Jules Gounon a supporto degli ufficiali Charles Milesi e Chatin.