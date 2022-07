Calendario 2023 della FE, 18 gare in 13 città. Due EPrix a Roma, ma il 15 e 16 Luglio anziché ad aprile

ROMA – Roma resta (di sicuro fino al 2025) nella Formula E con un doppio appuntamento anche nella nona stagione, che sarà quella con più gare della storia, ma non più in primavera, bensì in estate. Quella in corso è caratterizzata da 16 ePrix, ma nella prossima, che a differenza di quanto avevano lasciato intendere gli organizzatori si correrà per intero nell'anno solare e non a cavallo di due, saranno addirittura 18 con una elevate concentrazione in Asia (7).

Roma, dove si correva in aprile, era diventata la prima delle gare europee, ma nel 2023 sarà il penultimo appuntamento del calendario del mondiale per monoposto elettriche e potrebbe diventare la passerella per il primo costruttore impegnato nel circuito, la Maserati. Gli ePrix dell'Eur, nella Città Eterna, sono in programma sabato 15 e domenica 16 luglio. Poi la carovana si trasferirà a Londra dove, il 29 e 30 luglio, si disputeranno le due gare che chiudono il primo campionato con le Gen3.

Le 18 gare coinvolgono 13 città (quest'anno erano 10) sono concentrate in 7 mesi e mezzo. Il primo ePrix sarà a Città del Messico, il 14 gennaio. Due settimane più tardi la Formula E tornerà in Arabia Saudita, da dove erano cominciate le ultime stagioni: a Diriyah si correranno due gare. L'11 febbraio il mondiale elettrico rende omaggio a uno dei costruttori impegnati fin dall'inizio, la Mahindra, e debutta in India, a Hyderabad, la metropoli industriale e tecnologica da quasi 7 milioni di abitanti che si trova nella parte meridionale del paese, oltre 1.500 chilometri a sud della capitale Nuova Delhi.

Il 25 febbraio e l'11 marzo sono previste altre due gare (una potrebbe riportare la Formula E in Cina e l'altra in Nord America, altrimenti assente), ma per il momento gli organizzatori non hanno detto quali siano le città interessante, con le quali le trattative sono peraltro “in fase avanzate” (anche per l'evento del 24 giugno, giorno in cui si dovrebbe correre l'ePrix numero 11, vale lo stesso ragionamento: in ballo ci potrebbe essere Città del Capo). Il 25 marzo il circuito approda in Brasile, a San Paolo, l'altra “new entry” del calendario, e il 22 aprile arriva in Europa, a Berlino, dove si disputerà un solo ePrix. Il 6 maggio si corre a Montecarlo prima di un nuovo spostamento in Asia: due ePrix a Seul, in Corea del Sud (20 e 21 maggio), e due a Giacarta, in Indonesia (3 e 4 giugno).