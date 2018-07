Audi campione di Formula E, a New York si conclude una rimonta straordinaria

NEW YORK – Per un punto Lucas di Grassi ha strappato a Sam Bird il secondo posto nella classifica generale della quarta stagione della Formula E. E per due lunghezza il suo team, la Audi Sport Abt Schaeffler, ha conquistato il titolo a squadre, che era finora sempre andato alla Renault e.Dams. I due ePrix di New York sono state caratterizzati da non poche sorprese, non ultima la “prima volta” bagnata di una gara a zero emissioni.

La seconda prova della Grande Mela è stata vinta dal neo campione del mondo Jean Eric Vergne, scattato benissimo in partenza (dal terzo al primo posto), che è poi riuscito a difendersi dagli attacchi di Lucas di Grassi. Il brasiliano ha conquistato la piazza d'onore ottenendo il settimo podio di fila e diventando il solo pilota ad essersi sempre piazzato fra i primi tre nelle quattro stagioni di Formula E disputate: una volta primo, due volte secondo e una volta terzo.

A Sam Bird (DS Virgin) non è bastato il margine che aveva prima della gara di sabato: di Grassi gli ha scucito addirittura 40 punti. Nono sabato, domenica ha chiuso in decima posizione. Carambole a parte (di una è stato protagonista l'italiano della Nio Luca Filippi), la Techeeth, team cliente della Renault e.Dams, ha provato a difendere il proprio vantaggio per aggiudicarsi anche il titolo a squadre.

Vergne ha compiuto il suo dovere, mentre Andrè Lotterer ha subito una penalizzazione che lo ha costretto a risalire posizioni su posizioni. Alla fine ha chiuso nono: i suoi due punti non sono bastati per difendere il virtuale alloro riservato alle scuderie. Audi ha archiviato l'ultima stagione con il cambio macchina a quota 264 (150 punti li ha raccolti negli ultimi 4 ePrix: una rimonta straordinaria), i cinesi a 262.