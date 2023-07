Vallelunga si veste a stelle e strisce questo weekend con la Nascar Whelen Euro Series

Questo fine settimana l’Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi si veste a stelle e strisce per il NASCAR GP Italy che per la quarta volta nella sua storis viene ospitato nell’impianto di Campagnano. L'American Festival of Rome prevede quattro gare NASCAR le mitiche sfide con i macchinoni americani, dove a suo tempo correva anche Mario Andretti- due per ogni campionato - metteranno in risalto il ricco programma. A metà della stagione 2023, i piloti cercheranno di gettare le basi per la parte decisiva del campionato. La pista da 4,085 chilometri garantisce spettacolari battaglie sportello contro sportello. Il romano Gianmarco Ercoli arriva sul circuito di casa come leader del campionato. Con due vittorie sulla pista inglese di Brands Hatch, il pilota di CAAL Racing non vede l'ora di festeggiare altre vittorie con i suoi amici e la sua famiglia di Roma, che sicuramente tiferanno per lui. Tra l’altro Gianmarco Ercoli è l'unico pilota EuroNASCAR PRO in attività con una vittoria a Vallelunga in bacheca. Nonostante le sue vittorie in gara in Inghilterra, il pilota romano ha solo quattro punti di vantaggio sul vincitore Valencia: il pilota-team owner di Speedhouse Lucas Lasserre al volante della Ford Mustang #64.

Un altro contendente al titolo si trova al terzo posto, a soli sei punti da Ercoli: Anthony Kumpen. Il due volte campione e team manager di PK Carsport tornerà sulla Chevrolet Camaro #24 per lottare per la sua prima vittoria della stagione. Finora, il belga ha impressionato per la sua costanza, segnando tre piazzamenti tra i primi 5 e quattro tra i primi 10 in quattro gare. Marc Goossens di CAAL Racing, un altro pilota esperto, segue al quarto posto, mentre il campione EuroNASCAR 2 2021 Martin Doubek completa la top-5 al volante della Ford Mustang #7 Hendriks Motorsport.

Quattro piloti stanno cercando di recuperare e colmare il divario in classifica dopo le battute d'arresto a Valencia e Brands Hatch. Vittorio Ghirelli, Giorgio Maggi, il campione in carica della EuroNASCAR 2 Liam Hezemans e Vladimiros Tziortzis faranno del loro meglio per ritrovare la strada verso la vetta della classifica, ma non c'è spazio per gli errori. Nonostante non sia stato fortunato, lo svizzero Maggi è in testa alla graduatoria del Junior Trophy. Il pilota Race Art Technology e campione in carica del Junior Trophy è settimo davanti a Ulysse Delsaux e Hezemans. Nel Trofeo Challenger,l’altro romano Fabrizio Armetta guida la speciale classifica al decimo posto davanti ad Advait Deodhar e Riccardo Romagnoli.

Anche Alberto Naska attira migliaia di suoi fan verso la EuroNASCAR e quindi il Tricolore sarà ovunque lungo i quattro chilometri del tracciato romano. Arianna Casoli, un’altra bebiamia degli appassionati di questa categoria guida il Lady Trophy. . Tutta l'azione dell'American Festival of Rome, 8-9 luglio, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della EuroNASCAR, Motorsport.tv, MS MotorTV e vari servizi televisivi in tutto il mondo. Le qualifiche e tutte le gare saranno trasmesse in diretta sabato e domenica.