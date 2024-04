Basso-Granai vincono il secondo appuntamento del CIAR 2024. A Toyota il primo successo in Italia con la GR Yaris Rally2

Non saranno giovanissimi, tuttavia Gian Domenico Basso e Andrea Crugnola sono due piloti che garantisco il livello più alto al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Al Rally Regione Piemonte sembrava prospettarsi una nuova vittoria per Crugnola con la Citroen, ma evidentemente i campione ha risentito della vicinanza del rivale, quest’anno al volante di una macchina ufficiale ultimissima versione e ha commesso un errore. L’episodio ha dato il via libera a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Toyota GR Yaris, in quel momento secondi a soli 11” dalla vetta. Dalla settima prova e per altri tre tratti cronometrati Basso ha continuato ad attaccare al comando, tenendo a bada i suoi diretti avversari nella corsa alla vittoria. Tra i protagonisti d’eccezione c’erano anche i francesi Stephane Lefebvre che dopo un problema alla valvola pop off hanno recuperato nella seconda giornata di gara terminando al secondo posto della classifica generale per soli 3.1’’. Il piazzamento del francese comunque risulta ininfluente per la classifica e l’assegnazione dei punti nel Campionato Italiano. Così il terzo posto assoluto - a 4.1’’ dal vertice - per Simone Campedelli e Tania Canton, alla guida di una Skoda Fabia, assume tutto un altro sapore. Dopo una prima parte del rally più sofferta, il romagnolo è riuscito comunque a tenere alta la concentrazione per sfruttare nel finale gli errori degli avversari e ottenere il massimo da una trasferta difficile. Quarto la sorpresa della gara Marco Signor, pilota sicuramente veloce e titolato ma mai così incisivo in una prova dell’Assoluto. Insieme a Daniele Michi su altra Skoda Fabia RS, il driver trevigiano ha guadagnato ottimi punti per la massima serie già nella Power Stage, per finire poi con la seconda vittoria consecutiva e il bottino pieno per il Campionato Italiano Rally Promozione.

In tanti hanno accarezzato fino all’ultimo la possibilità di avvicinarsi alle posizioni che contano; in particolare il pilota di ACI Team Italia Roberto Daprà con Luca Guglielmetti, equipaggio della Nazionale anche nel Mondiale Rally, rallentato per una escursione fuori strada proprio sul finale. La quinta posizione è andata quindi a Giacomo Scattolon e Gabriele Zanni, con la loro su Citroen C3, abili ad evitare rischi in un secondo round utile per affinare la loro nuova arma e mettere in tasca punti ottimi con il secondo posto del CIR Promozione. Sesta piazza quindi per l’intramontabile Paolo Andreucci, in coppia con Rudy Briani su una Citroen. Per il toscano pluricampione italiano un’altra partecipazione anche in funzione dello sviluppo dei suoi pneumatici MRF Tyres.

Il primo round del Campionato Italiano Rally Junior, su prove speciali così tecniche e complicate, è stato subito un importante campo di prova per i giovani talenti di ACI Team Italia, tutti a bordo di Renault Clio Rally 5 preparate da Motorsport Italia. Partiti in 10 dal cuore di Alba con le massime ambizioni alla fine in 9 sono arrivati alla bandiera a scacchi, già un ottimo risultato tenendo conto di come questa gara abbia messo in difficoltà grandi campioni anche di livello mondiale. Alla fine l’ha spuntata, con un lampo incredibile proprio sull’ultima speciale, Matteo Doretto navigato da Marco Frigo con appena 3 Nel CIAR Due Ruote Motrici le Langhe hanno invece sorriso a Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi, campioni in carica tra le “tutto avanti” e già vincitori della prima al Ciocco. Il pilota toscano è stato imprendibile sulle impervie strade albesi, rifilando a tutti sulla sua Peugeot 208 un distacco di addirittura 25“. L’unico ad avvicinarsi al dominio del pietrasantino è stato, in alcune speciali, Giorgio Cogni, affiancato da Simone Brachi su altra vettura francese. Il vincitore dello Junior 2021 è riuscito infatti a far registrare il miglior tempo, di 3 decimi, sulla PS8. Ha chiuso il podio 2RM Christopher Lucchesi Jr. navigato da Enrico Bracchi, con un margine di 59.8’’ dal vincitore.

Un bel duello tra Salvatore Lo Cascio, navigato da Gianfrancesco Maria Rappa, e Thomas Paperini con Andrea Gabelloni, ha caratterizzato la prova di apertura della quarta edizione della GR Yaris Rally Cup. A prendere il comando delle operazioni era stato il toscano Paperini che si era aggiudicato i primi tratti cronometrati, sempre però seguito abbastanza da vicino dal pilota siciliano. Sul finale poi Paperini rallentava, mentre Lo Cascio ha sferrato l’attacco decisivo proprio nell’ultima prova dove ha rifilato più di sei secondi all’avversario. Regolare e veloce la prova del terzo pilota classificato, il veneto Jacopo Facco con Nicola Doria, che ha occupato la terza piazza praticamente fin dal via.

Il Rally Regione Piemonte conferma la leadership nella Coppa Rally di 1^ Zona per Elwis Chentre, con Massimiliano Bay su Skoda, dominatore nelle passate edizioni e subito al vertice anche in questo nuovo inizio di stagione. Secondo posto della CRZ per Gagliasso-Beltramo, terzi i fratelli Santini per un trio di Skoda.

CLASSIFICA FINALE 18° RALLY REGIONE PIEMONTE: 1. Basso-Granai (Toyota Gr Yaris R5) In 1:09'47.2; 2. Lefebvre-Hamard (Citroen C3 R5) +3.1; 3. Campedelli-Canton (Skoda Fabia R5) +4.1; 4. Signor-Michi (Skoda Fabia R5) +13.0; 5. Scattolon-Zanni (Citroen) +54.6; 6. Andreucci-Briani (Citroen) +58.5; 7. Re-Vozzo (Volkswagen Polo) +1'01.9; 8. Aragno-Guzzi (Skoda) +2'00.9; 9. Ferrarotti-Bizzocchi (Skoda) +2'02.9; 10. Rusce-Farnocchia (Skoda) +2'20.4;

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Basso-Granai 27pt; 2. Campedelli-Canton 23pt; 3. Crugnola-Ometto 19pt; 4. Signor-Michi 17pt; 5. Scattolon-Zanni 11pt; 6. Andreucci-Briani 10pt; 7. Nucita-Pollet 9.5pt; 5.; 8. Bottarelli-Fenoli, Re-Vozzo 5pt; 9. Aragno-Guzzi 4pt; 10. Ferrarotti-Bizzocchi 3pt;

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2024: 15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 aprile | Rally Regione Piemonte; 10-11 maggio | Rally Targa Florio (coeff. 1,5); 26-29 maggio | Rally Due Valli; 26-28 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 13-14 settembre | Rally 1000 Miglia; 18-19 ottobre | Rally Sanremo (coeff. 1,5)