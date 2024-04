Campionato Italiano Assoluto Rally. La serie tricolore organizzata da ACI Sport riparte con dieci giovani piloti Under27

Largo ai giovani! Il processo di preparazione di una base di piloti in grado di correre con profitto nel campionato mondiale rally registra un nuovo tassello. In piazza del Campidoglio è stato è oggi presentato Il Campionato Italiano Assoluto Rally. La serie tricolore organizzata da ACI Sport riparte con Motorsport Italia, gestore unico del pacchetto tecnico, Pirelli e Sparco. I dieci giovani piloti Under27 e dei loro navigatori partecipanti al CIAR Junior verranno messi in parità di condizione nella corsa al titolo e al montepremi di 75.000 messo in palio dalla Federazione, utile alla partecipazione ad un programma internazionale come pilota ACI Team Italia nel 2025.

A sostenere i talenti di ACI Team Italia in questo percorso di crescita non mancherà il supporto della Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”. Anche l’Università italiana dell’Automobilismo è confermata al fianco dei ragazzi con un progetto formativo che li accompagnerà sia in gara, con la presenza di un tutor, che attraverso gli appuntamenti della Junior Academy. Sono previsti uno shakedown e altri tre incontri durante il corso della stagione, nei quali i professionisti della Scuola insieme a Motorsport Italia e Pirelli porteranno avanti lezioni pratiche e teoriche.

Durante l’evento serale organizzato in collaborazione con Roma Capitale, rappresentata dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, sono intervenuti il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Direttore Centrale per lo Sport Automobilistico di ACI Marco Ferrari, il Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano, la Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco ed il Presidente di Motorsport Italia Max Rendina.

IL GRUPPO | Protagonisti della presentazione i ragazzi, molto emozionati, che faranno parte di questa compagine. Come nella passata stagione, si conferma un gruppo di piloti eterogeneo ma con un’età media piuttosto bassa (21,7 anni, ancora in calo rispetto ai 21,9 anni del 2023), formato per la maggior parte da esordienti, oltre a qualche elemento al secondo anno di partecipazione. Tra i volti nuovi Andrea Boatti (classe 2003, da Torrazza Coste, PV) navigato da Manuela Pellati, Lorenzo Lorallini (2004, da Bologna) con Jessica Rosa, Matteo Greco (1998, da Alba) con Roberto Mometti, Alessandro Mazzocchi (2001, da Piacenza) con Silvia Gallotti, Mattia Ricciu (2003, da Olbia) con Matteo Corda, Asia Vidori (2004, da Tortona, AL) con Jasmine Manfredi. I più “esperti” che hanno confermato la loro candidatura sono quindi Francesco Dei Ceci (2004, da Rocca d’Evandro, CE) con Nicolò Lazzarini, Matteo Doretto (2003, da Azzano Decimo, PN) con Marco Frigo, Igor Iani (2000, da Malesco, VB) con Davide Cecchetto e Marco Zanin (2003, da Conegliano, TV) con Fabio Pizzol. Piloti e navigatori hanno avuto il primo contatto con le Renault Clio Rally5 - vettura uguale per tutti preparata appunto da Motorsport Italia - e a ciascuna coppia è stata assegnata la propria attraverso il sorteggio per numero di telaio.

Dopo questo battesimo romano, i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2024 si metteranno subito all’opera in meno di una settimana. Il primo dei sei round stagionali infatti li attende nel Rally Regione Piemonte, tappa inaugurale in programma il 12 e 13 aprile attorno ad Alba, alla quale si prepareranno con una prima sessione di test. Seguiranno le due tappe sterrate con i grandi classici del Rally Adriatico a maggio e San Marino Rally a fine giugno. Quindi il giro di boa nell’irrinunciabile passaggio internazionale del Rally di Roma Capitale, gara organizzata da Motorsport Italia che ospiterà la tappa centrale del calendario - a massimo coefficiente di punteggio 1,5 - valida anche per l’Europeo Rally. Chiuderanno il CIAR Junior altri due appuntamenti tradizionali entrambi su fondo in asfalto; il Rally 1000 Miglia a metà settembre ed il gran finale del Rallye Sanremo, ultimo round a coefficiente 1,5.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d’Italia: “il lavoro che si fa con questi ragazzi è importante ed ha un ruolo fondamentale all’interno del nostro Progetto Giovani. Gli attuali portacolori di ACI Team Italia all’estero, presenti quest’anno sia nel Mondiale che nell’Europeo, provengono proprio da questo percorso formativo; hanno ricavato un’opportunità di correre ad alto livello in base alla qualità espressa nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Questo meccanismo ormai consolidato offre ai nostri giovani piloti la possibilità di emergere in base al merito sportivo, ma anche di formarsi sia sotto il profilo sportivo che umano grazie al supporto della Scuola Federale e dei tanti professionisti che li circondano. Auguro a tutti loro il meglio”.

Max Rendina, Presidente Motorsport Italia: "è con immenso orgoglio che presentiamo oggi il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2024 qui al Campidoglio di Roma, una location straordinaria. Un ringraziamento speciale va a in primis all’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato che è al nostro fianco per il Rally di Roma Capitale e ha concesso l’uso di questa cornice senza pari nel mondo. Insieme alla Federazione ACI Sport siamo pronti ad un nuovo capitolo di questo entusiasmante percorso che punta a valorizzare non solo il talento dei giovani piloti, ma anche l'orgoglio dello sport italiano. È un'opportunità unica per mostrare al mondo la passione e la determinazione dei nostri piloti. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario evento e che continueranno a sostenerci lungo tutto l’arco della stagione. Non vedo l'ora di assistere alle emozionanti sfide che ci attendono e di vivere insieme l'adrenalina e l'entusiasmo di questo campionato. Che sia un'edizione indimenticabile, all'insegna della competizione leale e della gioia dello sport".

GLI EQUIPAGGI DEL CIAR JUNIOR 2024

Andrea Boatti – Manuela Pellati

Francesco Dei Ceci – Nicolò Lazzarini

Matteo Doretto – Marco Frigo

Matteo Greco – Roberto Mometti

Igor Iani – Davide Cecchetto

Lorenzo Lorallini – Jessica Rosa

Alessandro Mazzocchi – Silvia Gallotti

Mattia Ricciu – Marco Corda

Asia Vidori – Jasmine Manfredi

Marco Zanin – Fabio Pizzol

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY JUNIOR 2024

12-13 aprile | 18° Rally Regione Piemonte

18-19 maggio | 31° Rally Adriatico (terra)

21-23 giugno | 52° San Marino Rally (terra)

26-28 luglio | 12° Rally di Roma Capitale – coeff. 1,5

13-14 settembre | 47° Rally 1000 Miglia

18-19 ottobre | 71° Rallye Sanremo – coeff. 1,5