Carles Falcon non ce l'ha fatta: è morto il motociclista spagnolo caduto nella seconda tappa della Dakar 2024

Ancora un lutto alla Dakar. È deceduto nella notte del 15 gennaio, Carles Falcón, il motociclista spagnolo caduto nella seconda tappa e in gravi condizioni dal giorno del suo incidente. La conferma della tragedia arriva dal suo team, il TwinTrail Racing. Falcon, 45 anni, alla seconda partecipazione alla Dakar, era stato coinvolto con la sua KTM 450 Rally Replica in un incidente a pochi chilometri dalla fine della prova speciale da Al Henakiyah ad Al Duwadimi del 7 gennaio, riportando un’edema cerebrale e la frattura della vertebra C2, di cinque costole, del polso sinistro e della clavicola: immediato il ricovero in ospedale, in cui era stato anche tenuto in coma indotto, fino al tragico epilogo.

La frattura della vertebra cervicale C2 era la lesione più grave riportata dal motociclista spagnolo Carles Falcon, caduto domenica quando mancavano pochi chilometri al traguardo della seconda tappa della Dakar-2024. All’arrivo dei soccorsi Falcon era in arresto cardiorespiratorio, ha raccontato David Castera, direttore della Dakar. È stato rianimato sul circuito e trasportato in elicottero all’ospedale di Al-Duwadimi, per essere poi trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale di Riad. Qui ulteriori accertamenti hanno riscontrato cinque costole rotte e fratture al polso sinistro e alla clavicola. Le sue condizioni erano da subito molto gravi, ma sembravano stabili. Preoccupava soprattutto la frattura vertebrale, ma per intervenire chirurgicamente si attendeva l’evoluzione dell’edema cerebrale. Nella notte invece il tragico epilogo.