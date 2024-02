Christian Horner nella bufera, Red Bull apre un’indagine per “comportamento inappropriato”

Un nuovo terremoto ha scosso la Formula 1. Stavolta non si tratta di un pilota che cambia scuderia, come ha fatto Lewis Hamilton. Al centro delle polemiche c'è Christian Horner, team principal della Red Bull Austria che sta indagando su di lui. Come riporta il De Telegraaf, il cinquantenne avrebbe avuto dei comportamenti inappropriati e per questo è stata aperta un'indagine interna. La vittima sarebbe un dipendente di Red Bull, che oggi ha annunciato l'esistenza dell'inchiesta: «La società ha avviato un’indagine indipendente. L’indagine è già in corso ed è condotta da un legale esterno specializzato. La società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata non appena possibile. Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente in questo momento». Interpellato dal giornale tedesco, Horner ha respinto le accuse: «Smentisco categoricamente queste accuse».