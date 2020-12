D'Ambrosio resta in FE. Sarà il braccio destro di Susie Wolff alla Rokit Venturi

VALENCIA – La Rokit Venturi ha presentato macchina e piloti per la settima stagione della Fomrula E. Ma la vera notizia è un'altra: l'ingaggio di Jerome D'Ambrosio, che ha lasciato la Mahindra alla fine dell'ultimo campionato, come numero due della scuderia. «Quando ho assunto il ruolo di Team Principal, nel luglio del 2018, uno dei miei obiettivi era assicurarmi di avere le persone giuste nei ruoli giusti», ha dichiarato Susie Wolff. Almeno fino all'ePrix del 16 gennaio prossimo, il belga sarà uno dei quattro piloti ad aver gareggiato in tutte le 69 di Formula E disputate finora. Gli altri sono Lucas di Grassi, Daniel Abt e Sam Bird. Poiché D'Ambrosio è diventato dirigente e Abt p rimasto senza volante, dall'anno prossimo i veterani resteranno due.

«Quando, dopo Berlino, ho deciso di appendere il casco al chiodo – ha confessato il 34enne belga – sapevo che avrei voluto rimanere nel mondo del motorsport. Sono molto competitivo e la fame di vincere non ti lascia solo perché smonti dalla macchina. Voglio mettere a frutto questa passione». «Con Jerome, che sarà il mio braccio destra a Monaco, rafforziamo la squadra», ha puntualizzato Wolff.

Al volante delle due monoposto della scuderia del Principato ci sono il riconfermato italo svizzero Edoardo Mortara (un primo ed un secondo posto a Hong Kong ed un terzo a Città del Messico e solo una quarta piazza come miglior prestazione la scorsa stagione) e Norman Nato. Il francese è stato “promosso” a prima guida dopo essere stato per anni la riserva. Felipe Massa ha contribuito ad aumentare l'interesse verso la Formula E e il team di Montecarlo, ma il brasiliano ha deciso di lasciare il circuito nel quale non ha ottenuto grandissimi risultati a parte il terzo posto proprio nella gara di Monaco del maggio del 2019.

Su Mortara, al quarto campionato con la Venturi, la pressione è inevitabilmente più alta che su Nato. La squadra ha confermato la cooperazione con la Mercedes-Benz (il marito della Team Principal è quel Toto Wolff che ha contribuito all'impressionante serie di successi delle Frecce d'Argento in Formula 1). Il powertrain, ma anche il sistema di raffreddamento, le sospensioni posteriori, gli ammortizzatori, il software e l'elettronica di bordo arrivano da Stoccarda.