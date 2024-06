Domenicali si gode la doppietta Ducati al Mugello: «Troppo bello». Bagnaia e Bastianini: «È tutto incredibile»

«Sono molto emozionato, fare primo e secondo è troppo bello. Bravi i ragazzi, sono 35 anni di corse ed ancora mi fa questo effetto qua. Il giorno della festa della Repubblica, con la livrea azzurra, primo e secondo… Solo un regista straordinario poteva scrivere una storia del genere». Così Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati, al microfono di Sky Sport dopo la doppietta delle due moto di Borgo Panigale nel Gp d'Italia al Mugello con Francesco Bagnaia vincitore davanti a Enea Bastianini.

''E' incredibile, non è stato facile partendo dal quinto posto, ma poi al via ho scelto la strategia di andare sull'esterno e ha funzionato''. Pecco Bagnaia ha spiegato così la partenza incredibile che ha portato il tre volte campione del mondo a recuperare in poche centinaia di metri cinque posizioni al via del gran premio d'Italia di Motogp che si è corso all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). ''Poi ho iniziato a spingere - ha proseguito -, ma non è stato semplice gestire al meglio la gomma posteriore (morbida, ndr) perché spingevo tanto. Vincere oggi dopo un weekend come questo è fantastico. Adoro questa gente incredibile. Sono contento anche per Enea Basitanini - suo compagno di squadra, giunto oggi secondo - che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie Mugello, è stato fantastico».

«E’ incredibile ottenere un podio dopo un periodo difficile. Qualcosa non andava, ma abbiamo risolto il problema e oggi ho spinto tantissimo, come un bastardo. Posso essere davvero contento, ho dormito un pochino verso metà gara, ma poi quando Marc mi ha superato ho capito che era il momento di spingere. Dovevo recuperare, all’ultimo giro ho visto che Jorge era davvero vicino e mi sono detto che era possibile anche arrivare secondo. L’ho superato all’ultima curva e sono molto felice, voglio dedicare questa gara al mio cane che è venuto a mancare una settimana fa, era la mia bambina». Queste le parole di Enea Bastianini dopo il secondo posto nel Gp d'Italia al Mugello