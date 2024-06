Ducati, Dall'Igna: «Abbiamo scelto Marquez per avere due piloti da titolo. ma sono un po' preoccupato dalla gestione sportiva»

Cosa vi ha spinto scegliere Marquez rispetto a Bastianini e Martin? «La consapevolezza che Marquez può fare la differenza con la Ducati. La nostra moto ha raggiunto livelli incredibili, quindi il fatto di avere due piloti come Marquez e Bagnaia nel team ufficiale aumenta le probabilità di vincere il Mondiale, che è il nostro obiettivo. Nelle corse può succedere di tutto, quindi avere due piloti in grado di lottare per il titolo è la cosa migliore». Così il direttore generale di Ducati corse, Gigi Dall'Igna, al microfono di Sky Sport, in merito alla scelta di Marc Marquez per fare coppia con Francesco 'Pecco' Bagnaia nel team ufficiale dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo era mantenere sia Martin sia Marquez, sapevamo che era difficile. Ci abbiamo provato fino alla fine.

È stata una decisione molto complicata, ma alla fine abbiamo optato per Marquez», aggiunge Dall'Igna che si aspetta una gestione non semplice dei due piloti. «Dal punto di vista dello sviluppo della moto non sono preoccupato, abbiamo la nostra filosofia, non guardiamo a un unico pilota ma teniamo contro dell’insieme dei piloti per lo sviluppo della moto, quindi Marquez ci sta già aiutando quest’anno. Sono invece più preoccupato per la gestione sportiva: il clima che si vive al momento nel team Ducati è meraviglioso, l’obiettivo è continuare ad averlo anche nel prossimo anno. Bagnaia ha già dimostrato di cosa è capace, fa cose fantastiche sulla moto, è la nostra bandiera, abbiamo firmato con lui il rinnovo prima dell’inizio del Mondiale».