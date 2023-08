Nell’E1 Series anche il re del football americano Tom Brady. Un’Academy per formare i piloti, “vestiti” dall’italiana Sparco

Grandi manovre in vista della prima edizione dell’E1 Series, il campionato monomarca riservato alle imbarcazioni elettriche FireBirds, che prenderà il via nel 2024. Dopo essersi assicurati la partecipazione di grandi campioni di altri sport come il tennista Rafael Nadal, il pilota di Formula 1 Sergio Perez e l’ex calciatore Didier Drogba, gli organizzatori hanno annunciato l’iscrizione al campionato di Tom Brady, leggenda del football americano, con sette vittorie nel Super Bowl all’attivo.

“Tom è un vincente e porterà la sua incredibile determinazione nelle nostre gare” ha dichiarato Alejandro Agag, fondatore del campionato assieme a Rodi Basso, aggiungendo che “con Nadal, Drogba e Perez il campione americano lotterà per la vittoria in ogni gara. Avere una personalità come lui in E1 è un’enorme spinta per il nostro campionato”.

In perfetta sintonia Rodi Basso: “È un enorme privilegio accogliere un’icona dello sport come Tom Brady in E1. Oltre ad essere una star mondiale dello sport, Tom è estremamente interessato agli Acceleration Festival previsti per le nostre gare che presenteranno le start-up e gli sviluppi dell’industria clean tech ovunque andremo. Tom è perfettamente in linea con i nostri principi e la nostra visione dello sport”.

“L’E1 Series – conferma da parte sua il campione americano - combina molte delle cose che amo: la velocità, l’energia, l’essere in acqua, la competizione intensa. Sono entusiasta di unirmi a Rafael Nadal, Didier Drogba e Sergio Perez, grandi atleti accomunati dallo stesso desiderio di competere ai massimi livelli e di lavorare insieme per contribuire a rendere l’industria nautica più sostenibile, creare eventi incredibili e soprattutto vincere… Il mio messaggio ai rivali: preparatevi al secondo posto perché noi puntiamo al massimo!”

Il team di Tom Brady è il quinto a essere annunciato in vista della stagione inaugurale 2024, che vedrà al via anche un equipaggio veneziano. Il campionato si disputerà in giro per il mondo. La prima prova è in programma a Jedda (Arabia Saudita) a gennaio; a febbraio si gareggerà in Medio Oriente, in una data da fissare; poi a Venezia, dove sono in programma ben due prove: la prima nel weekend del 26-27 aprile, la seconda il 17-18 maggio. A giugno (in data da stabilire) sarà il lago di Ginevra ad ospitare gara 5, mentre il 5-6 luglio si gareggerà nelle acque del Principato di Monaco. La chiusura, con gara 7, a settembre a Rotterdam. Ma non è escluso che si aggiungano nuove date.

Mettersi ai comandi del FireBird, il fuoribordo “volante” a emissioni zero progettato da Brunello Acampora di Victory design in collaborazione con Sophi Horne di SeaBird Technologies, non sarà così facile. E’ per questo che nasce la UIM E1 Pilot Academy per i futuri piloti del campionato di barche a propulsione elettrica. E sono già 35 – informano gli organizzatori - i candidati che affronteranno un periodo di formazione iniziale che si concluderà entro la fine di settembre 2023. Entro ottobre saranno poi selezionati i 20 piloti pronti a gareggiare. Elemento preferenziale per essere ammessi al corso è l’aver maturato esperienze nel motorsport, nel ciclismo, negli sport estremi e dovunque si sia gareggiato ad alta velocità.

In un contesto di questo tipo si profilano “in linea” anche gli sponsor. E tra i primi ad aver firmato un contratto di collaborazione con l’E1 Series c’è l’italiana Sparco, azienda conosciutissima nel motorsport (e non solo) di recente nominata “fornitore ufficiale” con il compito di “vestire” i piloti (tute, caschi, guanti, scarpe) e di sviluppare accessori da corsa come il sedile, la cintura di sicurezza e i poggiapiedi da montare sui FireBird.