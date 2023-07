EuroNascar ha fatto centro a Vallelunga, Ercoli segna la sua terza vittoria consecutiva nella stagione 2023

Ancora una volta l’EuroNascar ha fatto centro a Vallelunga, anche grazie alle vittorie dei piloti di casa. Nella EuroNASCAR PRO, Gianmarco Ercoli ha preso la bandiera a scacchi per segnare la sua terza vittoria consecutiva nella stagione 2023 della NASCAR Whelen Euro Series. Il pilota romano del CAAL Racing ha portato il suo vantaggio in campionato a undici punti e ha messo il terzo adesivo del vincitore sulla sua Chevrolet Camaro #54, mentre il pubblico di casa cantava: "Go Gimmy Jet!" L'eroe locale ha respinto tutti gli attacchi del suo inseguitore per condurre tutti i 18 giri e portare a casa la terza vittoria nella sua pista di casa.

Lottando contro il caldo torrido, Ercoli è sopravvissuto a una ripartenza innescata dall'incidente di Stefano Attianese al quarto giro e a una sfida tardiva da parte di Vittorio Ghirelli, partito in prima fila, per assicurarsi una visita in Victory Lane. Dopo che il suo connazionale è uscito di pista due volte, la strada è stata ha fatto centro tagliato il traguardo con 2,597 secondi di vantaggio sul campione in carica della EuroNASCAR 2 Liam Hezemans nella sua Toyota Camry #50 dell'Hendriks Motorsport.

Nella seconda gara vittoria per Vittorio Ghirelli che ha spezzato la maledizione e ha ottenuto la sua seconda vittoria in carriera nel campionato più importante della NWES. Dopo la sfortuna di Valencia e il secondo a Brands Hatch, il pilota di Fasano, romano d’adozione, ha dominato il Round 6 della stagione prendendo il comando al via e guidando il gruppo per tutti i 18 giri di gara nel caldo torrido, con temperature dell'aria fino a 40 gradi.

Ghirelli è noto per il suo meticoloso allenamento. Il 29enne è persino solito fare jogging sui circuiti all’inizio dei weekend di gara per essere nella migliore forma possibile. Con temperature fino a 70 gradi Celsius all'interno dell'auto, è stata una grande sfida per un atleta ad alte prestazioni come Ghirelli ma con tutta la sua esperienza e forma fisica e mentale, il pilota della Toyota Camry #72 è stato in grado di avere la meglio sul vincitore della gara di sabato Gianmarco Ercoli in un'emozionante corsa di chiusura del NASCAR GP Italy. Con la sua prima vittoria stagionale, Ghirelli ha accorciato a 28 punti il distacco da Ercoli, leader del campionato. Ghirelli è ora quarto in classifica in vista del prossimo appuntamento all'Autodrom Most.

Il compagno di squadra di Ghirelli, Sebastiaan Bleekemolen, non è riuscito a prendere il via dopo che la sua vettura è stata gravemente danneggiata in una collisione durante la gara EuroNASCAR 2 del mattino, ma Ghirelli ha volutosi congratularsi con Bleekemolen per avergli fornito la macchina da battere nel Round 6. “ Questa vittoria è per lui, mi sta dando una macchina fantastica e stiamo facendo tutti un ottimo lavoro

.

L’American Festival of Rome è diventato una grande festa per Alberto Naska: il pilota del team CAAL Racing ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione 2023 della NASCAR Whelen Euro Series in EuroNASCAR 2. Dopo avr chiuso le qualifiche al secondo posto, il pilota della Chevrolet Camaro #54 ha preso il comando in partenza nel Round 5 grazie a “una spinta di Gil Linster” e poi ha dominato la gara sui 4,085 chilometri dell’Autodromo di Vallelunga. Il 33enne ha interrotto la serie di vittorie consecutive di Vladimiros Tziortzis ed è prepotentemente tornato nella battaglia per il titolo dopo essere arrivato secondo tre volte in questa stagione.

In gara 2 dell’Euro NASCAR 2 è stato Paul Jouffreau a mettere a segno la sua prima vittoria nella NASCAR Whelen Euro Series prendendo il comando all'inizio del Round 6 della EuroNASCAR 2 Alberto Naska. Il pilota francese del team RDV Competition ha visitato la Victory Lane per la prima volta ed è stato accolto a gran voce dagli appassionati italiani, che hanno esultato a gran voce per il 19enne francese quando ha parcheggiato la Ford Mustang numero 3 ai piedi del podio.

Dopo una partenza perfetta in cui Jouffreau ha rapidamente preso il comando, tre periodi di safety car hanno occupato la maggior parte della gara. In due ripartenze in fila indiana, il francese ha respinto gli attacchi lanciati da Naska e ha difeso il suo vantaggio. Poiché la gara è stata interrotta da incidenti ad ogni bandiera verde, Naska non ha avuto l'opportunità di dare la caccia a Jouffreau, che ha raggiunto la vittoria dietro la safety car.