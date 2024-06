F1, ecco i regolamenti 2026, monoposto più agili per gare più combattute

La Fia, Federazione internazionale dell'automobile, ha ufficializzato i regolamenti tecnici che saranno adottati dalla Formula 1 a partire dal 2026. Sono presentati sotto lo slogan 'più leggeri, più sicuri e più competitivi' e si basano sul concetto di auto agili, per raggiungere l'obiettivo di migliorare la guidabilità e rendere le corse più combattute. Gli interventi principali riguarderanno il peso, con le monoposto del 2026 che saranno 30 kg più leggere rispetto alle attuali, «migliorando, si sottolinea, l'efficienza e la maneggevolezza».

Anche le misure saranno ridotte, con 200 millimetri in meno di passo e 100 millimetri di larghezza. Poi il propulsore, riprogettato e più efficiente, che avrà quasi il 300% in più di potenza dalla parte elettrica (fino a 350 Kw) e meno per la parte endotermica (scenderà da 550 a 400 kw), che sfrutterà un carburante sostenibile al 100%. Ci sarà poi un'aerodinamica attiva per soddisfare i requisiti di gestione energetica delle nuove power unit. Secondo la Fia, questo contribuirà a offrire maggiori opportunità di sorpasso grazie alla nuova modalità di esclusione manuale che garantisce una maggiore distribuzione di energia elettrica per l'auto che segue.