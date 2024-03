FE, dominio Jaguar nelle prime libere di San Paolo. Poi Mortara (Mahindra). Due Maserati fra le prime 9

SAN PAOLO – Le monoposto della Jaguar Tcs con i neozelandesi Mitch Evans e Nick Cassidy al volante sono state le più veloci nelle prime libere di San Paolo, la metropoli brasiliana che sabato (poco dopo le 18 italiane) ospita il quarto ePrix della decima stagione della Formula E. I giri cronometrati non possono fungere da riferimento definitivo in vista della gara, ma la ventina di tornate completate a temperature decisamente estive (oltre 30° l'aria e quasi 50° l'asfalto) sembra confermare la superiorità del team d'Oltremanica, attualmente primo in entrambe le graduatorie iridate.

Evans è stato il più rapido in 1:12.555 precedendo il connazionale e compagno di squadra Cassidy, in testa al mondiale piloti, di oltre due decimi (1:12.776). La “sorpresa” è il terzo, ossia Edoardo Mortara, l'italo svizzero che corre con la Mahindra, finora ben poco competitiva: 1:13.096 il suo crono. Non è abituale nemmeno vedere Dan Ticktum (Ert) fra i migliori, perché nemmeno la vettura cinese è stata fra quelle hanno impressionato: il britannico ha chiuso con il quarto tempo (1:13.138).

Quinti e sesti sono i tedeschi Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) e Maximilian Günther (Maserati), rispettivamente in 1:13.179 e 1:13.214. Nella Top 10 ci sono ancora Jake Hughes (Neom McLaren con la monoposto della Nissan), il secondo bolide di Zuffenhausen con Antonio Felix Da Costa al volante, il debuttante indiano con l'altra Tipo Folgore della casa del Tridente, Jehan Daruvala, e il francese della Andretti Norman Nato con la 99X Electric della Porsche (a meno 9 decimi da Evans).

Sottotono, almeno per il momento, sia le Nissan ufficiali (18° e 22°) affidate a Oliver Rowland (che era stato veloce nelle libera a Diriyah e poi era finito sul podio) e Sacha Fenestraz, sia le Ds Penske di Jean Eric Vergne (15°) e di Stoffel Vandoorne (21°), che si erano dimostrate molto competitive in avvio di stagione. Con la potenza sul ritmo di gara, cioè 300 kW, il belga della Ds Penske ha tuttavia il secondo miglior tempo. Sabato si continua con le seconde libere, le qualifiche e con la gara.