L'E-Prix numero 100 decide il mondiale 2022, Da Costa in pole (Ds Techeetah), Vandoorne (Mercedes) parte 9 posti avanti a Evans (Jaguar)

SEUL – L'ultima pole dell'ultima gara dell'ottava stagione e delle monoposto Gen2 è andata a Antonio Felix Da Costa, tra l'altro al suo ultimo ePrix con la Ds Techeetah. Il portoghese si è così assicurato i primi tre punti dell'ePrix numero 100 della Formula E: solo Lucas Di Grassi (Rokit Venturi), che oggi parte dalla terza fila e che ieri è stato il primo pilota a superare i mille punti nel campionato elettrico, ha preso parte a tutti.

Il risultato ottenuto dal portoghese combinato con la seconda fila del leader del mondiale Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) mette alle corde Mitch Evans (Jaguar Tcs) che deve provare a recuperare 21 punti al belga partendo tredicesimo dopo una qualifica tutt'altro impeccabile nel corso della quale aveva perfino toccato il muro nel passaggio all'interno dello stadio olimpico di Seul, che come ieri ospita la corsa. Vandoorne e la scuderia (31 lunghezze di margine da amministrare), insomma, hanno il titolo in mano, malgrado l'eccellente pre-gara dei piloti del team monegasco che dalla prossima stagione si servirà da Maserati: Edoardo Mortara, pur escluso dalla lotta per l'alloro individuale dopo il ritiro di ieri, è secondo in griglia perché è stato battuto da Da Costa nella tornata decisiva.

Pur preceduto da Jake Dennis (Avalanche Andretti) nel gruppo B, negli scontri diretti il portoghese aveva eliminato prima Robin Frijns (Envision) e poi, in semifinale, lo stesso britannico che al primo turno era stato più veloce di Di Grassi. Nell'altro girone di qualifica, Mortara, aveva ottenuto il miglior tempo guadagnandosi la finale prima a spese del sorprendente debuttante Dan Ticktum (Nio 333) e poi dello stesso Vandoorne, che aveva vinto il quarto contro Jean Eric Vergne (Ds Techeetah), suo prossimo compagno di scuderia nel futuro nuovo team Ds Dragon.

A quanto pare, l'avventura di Antonio Giovinazzi in Formula E è finita ieri, quando si è fatto male ad un pollice: il trasloco dalla Formula 1 alla Formula E è stato più complesso del previsto per il pugliese che in 15 gare non è mai riuscito ad andare a punti. Questa mattina in Corea del Sud al volante della “sua” monoposto ha esordito il 23enne Sacha Fenestraz, il pilota franco-argentino "noleggiato" dalla Jaguar della quale è riserva e che partirà comunque dall'ultima fila con il ventunesimo tempo.