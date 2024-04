Ferrari punta su Suzuka, Vasseur: «Facciamoci trovare pronti». Dopo l'Australia il TP vuole mettere pressione alla Red Bull

Frederic Vasseur confida che la Ferrari possa spingere la Red Bull all'angolo con il progredire della stagione di Formula 1, a cominciare dal GP di Suzuka, dove si disputa la quarta prova del mondiale, quest'anno per la prima volta in primavera e non in autunno. Il modo in cui è maturata la doppietta Ferrari in Australia ha rafforzato nel team principal la convinzione che, se messo adeguatamente sotto pressione, anche il team che da tre anni domina il Circus può commettere qualche errore. E la Ferrari ha il dovere di farsi trovare pronta ad approfittarne. Il ragionamento del manager francese è che il ritiro dopo appena tre giri di Max Verstappen nell'Albert Park, a causa di un problema ai freni della RB20, sia stato 'indotto' anche dalla battaglia per la pole alla quale lo ha costretto il rientrante Carlos Sainz, andato poi a vincere la gara appena 16 giorni dopo l'intervento chirurgico di appendicite, con Charles Leclerc al secondo posto. Alla domanda su come questo risultato influisca sulle certezze Ferrari, riporta il sito ufficiale della F1, Vasseur ha risposto: "Rafforza enormemente la fiducia dell'ultimo mese, ed era così già nell'ultima parte della stagione 2023. Stiamo sviluppando la macchina migliore per l'intera stagione".

"Quando mettiamo tutto insieme... abbiamo buoni riscontri di questo lavoro" aggiunge Vasseur. Ed anche se, ammette, "non penso che saremo in grado di farlo ogni settimana, possiamo però metterli sotto pressione (la Red Bull, ndr). E quando sono sotto pressione possono commettere errori. Quindi dobbiamo continuare in questa direzione". Al francese è stato anche chiesto perché il divario prestazionale tra Red Bull e Ferrari si è spostato così tanto sulle strade di Melbourne, rispetto ai primi due round in Bahrain e Arabia Saudita. "Non sono concentrato sulle prestazioni della Red Bull, ma su quelle della nostra vettura" ha risposto, per poi aggiungere: "Abbiamo fatto un passo avanti nel complesso". In particolare, "penso che ci sia più coerenza tra le due mescole" in gara, "tra uno stint e l'altro", la SF-24 "sembra molto più facile da guidare e, tra l'altro, molto più facile da sviluppare. Ed è il passo più grande che abbiamo fatto rispetto allo scorso anno". La doppietta Ferrari in Australia è stata la prima dall'apertura della stagione 2022 in Bahrain, ed ora la Scuderia è a soli quattro punti dalla capolista Red Bull nella classifica costruttori. In quella piloti Verstappen precede di 4 punti Leclerc, di 5 il compagno di scuderia Sergio Perz e di 11 Sainz.