La Fia premia con tre stelle il Rally di Roma. Riconoscimento assegnato per la sostenibilità ambientale nel motorsport

Il Rally di Roma Capitale continua a far parlare di sè. La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha ufficialmente assegnato al Rally di Roma Capitale il prestigioso riconoscimento delle tre stelle nell’ambito del FIA Environmental Accreditation Programme. Questo eccezionale risultato è stato raggiunto in seguito all’audizione condotta durante l’evento che si è svolto lo scorso luglio. Si tratta del massimo riconoscimento che premia gli eventi che dimostrino di lavorare attivamente all’attuazione e promozione di pratiche per la sostenibilità ambientale nel motorsport. Il Rally di Roma Capitale, ideato da Max Rendina ed organizzato da Motorsport Italia, ha così scritto una pagina di storia essendo l’unico round del FIA European Rally Championship a fregiarsi di questa prestigiosa titolazione. Un percorso iniziato diversi anni fa che continua ad innalzare l’attenzione per le buone pratiche ambientali e che aveva già consentito alla gara di ottenere le due stelle.

Uno degli aspetti cruciali che hanno confermato questa assegnazione, si legge nel documento, è stata la grande attenzione di Motorsport Italia nel mettere in pratica uno sforzo condiviso per la protezione e la conservazione del patrimonio storico del centro di Roma da dove l’evento ha preso il via, proprio all’ombra del Colosseo, grazie alla fondamentale collaborazione con l’Ufficio Grandi Eventi e con l’Assessore Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato. L’implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di vetture di servizio 100% ibride o elettriche in collaborazione con Renault quale Electric Car Partner del Rally di Roma Capitale, la riduzione drastica del materiale cartaceo, l’utilizzo di plastiche riciclate certificate,l’approvvigionamento elettrico garantito con utilizzo anche di fonti rinnovabili sono alcuni degli altri aspetti che hanno permesso al Rally di Roma Capitale di ottenere questo cruciale riconoscimento.

Max Rendina, l’instancabile ideatore del Rally di Roma Capitale, ha dichiarato entusiasta: “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento da parte della FIA per il quale abbiamo lavorato moltissimo. È il risultato di anni di impegno nel promuovere la sostenibilità nel mondo del rally sul quale continueremo a profondere energie ed attenzione. Vogliamo garantire che il nostro evento continui a crescere e a contribuire positivamente all’ambiente sia direttamente che indirettamente e questo riconoscimento non è che un nuovo punto di partenza per alzare ulteriormente l’asticella. Questo traguardo rafforza inoltre il ruolo del Rally di Roma Capitale nell’ambito della responsabilità ambientale all’interno delle competizioni rallystiche internazionali”.