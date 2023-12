FIA TCR World Tour, svelato il calendario della prossima stagione si parte da Vallelunga

Anche nella prossima stagione l’Italia rivestirà un ruolo importante nel Mondiale Turismo. Sarà infatti l’Autodromo di Vallelunga ad aprire le danze del TCR World Tour, campionato che dal prossimo anno riceverà anche la titolazione FIA. Un riconoscimento importante per il Motorsport tricolore e, in particolar modo, per il grande successo ottenuto dal TCR Italy, tra le serie nazionali riservate alle vetture Turismo più apprezzate per qualità e numero di partecipanti.

Ad appena un anno dalla sua nascita, il TCR World Tour ha registrato numeri in continua crescita tanto che la WSC Group di Marcello Lotti (società che detiene i diritti del TCR) è riuscita a stipulare un accordo triennale con la Federazione Internazionale dell’Automobile. Confermando la scelta vincente di affiancarsi, di volta in volta, ai campionati nazionali e continentali Turismo, il Kumho FIA TCR World Tour nel 2024 sarà articolato su 9 eventi suddivisi in ben 6 continenti.

Come già detto, sarà il circuito capitolino intitolato a Piero Taruffi ad aprire le danze il fine settimana del 21 aprile. Unico appuntamento su suolo europeo del Mondiale Turismo, Vallelunga avrà l’onore di accogliere in contemporanea anche il TCR Europe, la serie continentale riservato a tale categoria. Non solo, così come accaduto nella scorsa edizione, nella tappa tricolore del TCR World Tour potranno prendere parte anche squadre e piloti che partecipano al campionato italiano.

A inizio maggio sarà la volta di un gradito ritorno. Infatti, a distanza di cinque anni, il Mondiale Turismo farà ritorno sul circuito cittadino di Marrakech. Altra novità interessante sarà lo sbarco negli Stati Uniti più precisamente a Mid-Ohio, nel weekend dell’8 giugno, presumibilmente a fianco del Michelin Pilot Challenge. Tra luglio e agosto si scenderà in Sudamericana dapprima in Brasile, su un circuito ancora da definire, seguito dalla tappa di El Pinar (in Uruguay), entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in concomitanza con il TCR South America.

Conclusa la pausa estiva, il TCR World Tour riaccenderà i motori sul tracciato di Zhuzhou. Nel fine settimana del 22 settembre, e per la prima volta a seguito della Pandemia, il Mondiale Turismo farà così il suo ritorno in Cina. Immutato l’ultimo scorcio di stagione rispetto a quanto visto quest’anno. Il primo fine settimana di novembre sarà la volta di Sydney seguito il weekend successivo da Bathurst, entrambi al fianco del TCR Australia. Gran finale sull’iconico cittadino di Macao, in scena il fine settimana del 17 novembre.

Il calendario del FIA TCR World Tour 2024

21 aprile – Vallelunga (Italia)

4 maggio – Marrakech (Marocco)

8 giugno – Mid-Ohio (Stati Uniti)

21 luglio – Da confermare (Brasile)

4 agosto – El Pinar (Uruguay)

22 settembre – Zhuzhou (Cina)

2 novembre – Sydney (Australia)

9 novembre – Bathurst (Australia)

17 novembre – Macao (Macao)