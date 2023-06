Ford alla scalata di Pikes Peak con il Supervan 4.2. Prototipo in gara il 25 giugno con Romain Dumas alla guida

Un debutto all’insegna delle prestazioni per la nuova versione 4.2 del Ford SuperVan, pronto a mettersi alla prova per la centunesima edizione della Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. In occasione dell’evento, il prototipo si presenterà in gara con un design sofisticato e innovativo, tecnologie avanzate e caratteristiche pensate per ottenere il massimo delle prestazioni e competere in una delle gare in salita più impegnative del motorsport mondiale. La livrea sfoggia la nuova grafica Ford Performance, come legame con i veicoli commerciali elettrici E-Transit. I veicoli dell’Ovale Blu hanno una lunga storia che li lega a questa competizione, a partire dalla gara inaugurale del 1916 alla quale Ford partecipò con una Model T. Quest’anno, al volante del SuperVan 4.2 ci sarà Romain Dumas, alla sua ottava partecipazione alla gara in salita più famosa d’America. «Con lo sviluppo del nostro secondo SuperVan 4.2 - ha commentato Mark Rushbrook, global director Ford Performance Motorsports - i team Ford Performance e Stard hanno costruito un veicolo davvero competitivo.

La Pikes Peak Hill Climb rappresenta l’occasione perfetta per mettere in mostra la tecnologia dei veicoli elettrici di Ford e dar vita a prestazioni elettriche davvero uniche». La nuova versione del SuperVan 4.2, riprogettata sulla base del SuperVan 4, è stata sottoposta a una completa rielaborazione aerodinamica, studiata appositamente per attraversare l’atmosfera d’alta quota del Pikes Peak, aumentando al contempo la deportanza, a 240 km/h pari a circa 2 tonnellate. Le caratteristiche principali che migliorano l’aerodinamica includono uno spoiler posteriore leggero in fibra di carbonio e uno splitter anteriore, che aiutano il SuperVan 4.2 a rimanere ancorato alle strade tortuose di montagna.

Anche il telaio è stato sottoposto a una riduzione di peso per migliorare l’equilibrio generale e garantire l’agilità su curve e tornanti, mentre la catena cinematica è stata migliorata. Con oltre 1050 kW (1.400 Cv) di potenza combinata a disposizione, il SuperVan 4.2 può sprigionare tutto il suo potenziale sfruttando anche le nuove performance rigenerative della batteria da 600 kW. La Pikes Peak International Hill Climb si terrà domenica 25 giugno.