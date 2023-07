GP di Spa Shootout: pole del solito Verstappen, ma per un soffio sul rookie Piastri e Sainz. Quarto Leclerc

C'è sempre lui davanti a tutti, Max Verstappen. Lo Shootout che determina lo schieramento di partenza della gara Sprint, che partirà alle 17.05 odierne, ha visto prevalere l'olandese della Red Bull-Honda. Ma non è stato facile. La sessione è iniziata con le gomme da bagnato intermedie, usate nel Q1 e nel Q2, poi nel Q3 c'è stata la possibilità di montare le Pirelli soft. Fino all'ultimissimo giro, la pole è stata incerta passando dalle mani di Carlos Sainz a quelle del rookie Oscar Piastri, ma alla fine è stato Verstappen a mettersi tutti dietro.

Ma per pochissimo. Verstappen ha battuto Piastri per 11 millesimi e Sainz di 25 millesimi, un niente su un circuito di 7 km. Sessione quindi estremamente combattuta e divertente e peccato per Charles Leclerc, che poteva puntare alla pole, ma un errore lo ha portato al quarto posto a un paio di decimi dalla vetta. Se Verstappen non stupisce, pazzesca è stata la qualifica di Piastri che con la McLaren-Mercedes sta mettendo in difficoltà Lando Norris. Se nella qualifica di ieri l'inglese (battuto dall'australiano) aveva accusato problemi al fondo vettura causa uscita nella ghiaia nel Q1, oggi non ha scusanti. Norris ha chiuso quinto a tre decimi da Piastri.

Clamoroso quanto accaduto in Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton si sono lanciati per il giro veloce uno in scia all'altro. Russell è arrivato lungo subito alla prima curva, ma anziché lasciar passare il compagno di squadra, gli si è parato davanti facendogli perdere tempo sia all'Eau Rouge sia nel rettifilo del Kemmel. Inspiegabile il comportamento di Russell, decimo alla fine mentre Hamilton che aveva in "canna" la possibilità per segnare un tempo da prima fila, è risultato settimo. Solo ottavo Sergio Perez, ma ha segnato il tempo non alla fine quando la pista migliorava, così come per i due piloti Alpine e per di più alla Bus Stop si è ritrovata cinque piloti che procedevano lentamente per lanciarsi.

Nella Q2 l'incidente di Lance Stroll uscito di pista nel finale, provando inspiegabilmente a girare con le slick mescola media, ha fregato tutti, in particolare il suo compagno di squadra in Aston Martin, Fernando Alonso, rimasto senza tempo come i piloti Williams e Daniel Ricciardo che ha dovuto lasciare l'ultimo giro. Pessima la strategia del team Aston Martin così come quella Haas in Q1.

Sabato 25 luglio 2023, shootout

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'49"056 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'49"067 - Q3

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'49"081 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'49"251 - Q3

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'49"389 - Q3

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'49"700 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'49"900 - Q3

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'49"961 - Q3

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'50"494 - Q3

10 - George Russell (Mercedes) - 1'55"742 - Q3

11 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'57"687 - Q2

12 . Alexander Albon (Williams-Mercedes) - no time - Q2

13 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - no time - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - no time - Q2

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - no time - Q2

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 2'00"568 - Q1

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 2'00"951 - Q1

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 2'01"079 - Q1

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 2'01"430 - Q1

20 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - no time - Q1